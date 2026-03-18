Isabel López i Marc Riera, guanyadors de la primera edició dels premis Mmm’agrada
L’exdirectora del Centre Cívic Ter i l’impulsor del voluntariat de la Fundació Mapfre reben els reconeixements d’Acompanyament i Inclusió en el marc del cicle de concerts inclusius
Isabel López i Marc Riera són els guanyadors de la primera edició dels premis Mmm’agrada, uns guardons vinculats al cicle “Mmm’agrada molt la música Girona”, impulsat per l’Ajuntament de Girona i l’associació MMM’agrada. Els noms dels premiats es van donar a conèixer dissabte passat durant l’últim concert d’aquesta edició del cicle.
López, exdirectora del Centre Cívic Ter, va rebre el premi Acompanyament pel suport ofert a l’associació des dels seus inicis i per haver-los acompanyat en els diferents projectes. Per la seva banda, Marc Riera, impulsor del voluntariat de la Fundació Mapfre dins del cicle, va ser distingit amb el premi Inclusió per la seva tasca com a facilitador de relacions horitzontals, respectuoses i enriquidores, així com per liderar l’equip de voluntaris que participa en les dinàmiques inclusives i en tasques de suport organitzatiu. La tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones i de Llengua Catalana, Núria Riquelme, va remarcar que des de l’Ajuntament celebren iniciatives com aquesta perquè “posen la cultura al servei de les persones”. Segons va destacar, projectes com el “Mmm’agrada” contribueixen a trencar barreres i a garantir que la cultura sigui “realment un dret per a tothom”.
En la mateixa línia, la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, va subratllar que el cicle és “una iniciativa singular de la ciutat” que aposta per concerts inclusius i de proximitat, i que situa la inclusió al centre de la vida cultural gironina.
Els premis han nascut de l’experiència de l’associació MMM’agrada amb la voluntat de reconèixer persones que han exercit de manera exemplar el paper de l’acompanyament socioeducatiu i la participació. La iniciativa posa l’accent en valors com el territori, la creació, la professionalització, la diversitat, la inclusió, la participació i la transformació social. En aquest camí, compta amb el suport d’entitats com Multicapacitats, Mifas, Ictus Girona, El Rusc i Oxalis, entre d’altres, així com de la Fundació Mapfre i el seu equip de voluntariat.
Dinamització cultural
El cicle “Mmm’agrada molt la música Girona” va sorgir del treball de dinamització cultural que des de fa anys desenvolupa l’Ajuntament a través del Centre Cívic Ter. Es presenta com un entorn adaptat que busca garantir l’accessibilitat universal, la inclusió i la participació, i apropa la creació i el talent del territori gironí als barris. Un dels seus trets distintius és que es tracta d’un espai preparat per acollir la diversitat, especialment de persones amb discapacitat, tant si està diagnosticada com si no.
A més, el projecte ofereix un servei d’acompanyament per a persones amb necessitat de suport, amb l’objectiu de garantir el dret d’accés a la cultura. Les persones interessades poden informar-se a través dels perfils d’Instagram i Facebook de MMM’agrada, mentre que per participar en les sessions de micro obert cal contactar-hi amb almenys cinc dies d’antelació. Les entrades funcionen amb sistema de taquilla inversa i requereixen reserva prèvia a través de l’agenda web municipal.
Al llarg de les sis edicions del cicle han passat pel seu escenari artistes vinculats al territori gironí com Tona Gafarot, Salva Gallego, Fina, Ojos Pardos, Glòria Vila, Abril Gabriele, Al Aire, Genni Knows i Rooms. També hi han participat artistes amateurs, emergents i professionals en format de micro obert, alguns dels quals han acabat fent un concert propi. Des de fa dues temporades, a més, el cicle impulsa produccions pròpies amb un projecte compartit entre el grup de música inclusiva Companyia La Diversa i la companyia de dansa inclusiva La Mujer del Carnicero.
Subscriu-te per seguir llegint
