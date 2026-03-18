L'Ajuntament demana a Girona+Neta que garanteixi els serveis malgrat les assemblees dels treballadors
El consistori insta l'empresa i els sindicats a negociar un bon acord, després que els treballadors hagin començat mobilitzacions per la negociació del conveni
L'Ajuntament de Girona ha demanat formalment a l'empresa que s'encarrega de la neteja i recollida de residus a la ciutat, Girona+Neta, que presti tots els serveis contractats malgrat que les assemblees convocades pels treballadors. Tal com ja ha comunicat a les xarxes socials el consistori, "hi poden haver afectacions" en el servei a causa de l'assemblea, en unes afectacions que es "poden allargar fins demà". Per exemple, en el cas del porta a porta, "si avui no es recullen els residus, es recolliran demà al matí".
L'Ajuntament vol evitar que hi hagi afectacions, que sí que s'han produït els últims cops que hi ha hagut assemblea. Per això, ha demanat a la companyia que "prengui totes les mesures necessàries i oportunes per tal d’assegurar que es poden prestar els serveis". La d'aquest dimecres, però, no serà l'única assemblea de treballadors que es farà en els pròxims dies. Se'n preveu una altra pel pròxim dilluns (23 de març) i tot apunta que també se'n celebrarà una aquest divendres (20 de març).
Per la seva part, el comitè d'empresa seva ha remarcat que les assemblees són un "dret reconegut en conveni" i que "s'han fet sempre". També han apuntat que fins fa tres anys, quan va entrar l'actual equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) es "reforçaven" els serveis per no quedar "perjudicats". Així, han mostrat el "rebuig" davant la "criminalització constant" de les assemblees de treballadors per part del consistori.
Negociant el conveni
Des de l'octubre fins ara, per tant, s'hauran fet més de deu assemblees. Tot això, perquè els empleats estan negociant un nou conveni amb l'empresa des de principis de 2025, però encara no s'ha arribat a cap acord. Els treballadors no volen que la companyia els obligui a treballar els dies festius i demanen un sistema de treball en el qual puguin tenir tots els caps de setmana lliures. És en aquests dos punts, principalment, pels quals no s'arriba a un acord.
L'Ajuntament insta "l’empresa i els sindicats a negociar un bon acord" i en un comunicat ha recordat que van proposar "designar el Col·legi de l’Advocacia com a figura de mediació en la negociació del nou conveni". Els treballadors, però, no ho veuen amb bons ulls, i creuen que haurien de ser tècnics els que s'encarreguessin d'aquesta mediació.
Amb tot, els empleats han començat una sèrie de mobilitzacions perquè les negociacions no avancen com esperaven. La primera va ser el passat divendres a la plaça del Vi, i se'n preveuen més al llarg de les pròximes setmanes. Els treballadors tampoc descarten anar a la vaga.
Subscriu-te per seguir llegint
