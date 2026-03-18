Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
Hi haurà afectacions a partir de les deu del matí tant per accedir a la ciutat des del nord com des del sud
Entrar a Girona en cotxe serà especialment complicat aquest dijous al matí per les mobilitzacions previstes pels docents. hi haurà restriccions de trànsit en diferents punts, tant per accedir en vehicle des del nord o des del sud. Els talls de trànsit es preveuen a partir de les deu del matí i s'allargaran fins passat el migdia.
Les principals afectacions per aquestes marxes a peu es preveuen a l'avinguda de França i a la carretera de Barcelona.
Les manifestacions
En concret, els convocants han previst dues columnes que afectaran al trànsit de la forma següent:
- Columna 1, a les 10 hores: Sortida des de la rotonda de Barcelona de l'Avellaneda (a tocar del Leroy Merlin), cap al carrer de Barcelona i fins a arribar a la plaça del Marquès de Camps. L'hora prevista d'arribada a la plaça del Marquès de Camps és a les 12 hores. Aquí està previst que s'hi concentrin treballadors del Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany i Alt Empordà.
- Columna 2, a les 10 hores: Sortida de la rotonda dels Troncs de Sarrià de Ter (davant del supermercat Esclat), cap a l'avinguda de França, Pont de la Barca, passeig de la Devesa, rotonda de Ferran Puig i fins arribar a la plaça del Marquès de Camps. L'hora prevista d'arribada a la plaça del Marquès de Camps és a les 12 hores. Aquí està previst que s'hi concentrin treballadors del Gironès, el Baix Empordà i la Selva.
La concentració final es farà a la plaça Pompeu Fabra, a partir de les 12:30 hores, un cop s'hagin unit les diferents columnes per generar la unitària.
- Columna 3: sortida de la plaça del Marquès de Camps, cap al carrer d'Álvarez de Castro, plaça de l'Hospital i fins a arribar a la plaça de Pompeu Fabra. Aquí preveuen fer una gran concentració davant de la seu de la Generalitat, on hi ha els Serveis Territorials d'Educació. Això vol dir que l'accés a la plaça Catalunya des de Jaume I estarà tallada.
L'objectiu dels docents és fer visible la protesta i volen aconseguir-ho amb les manifestacions, amb les aules buides (tot i que hi ha serveix mínims d'un de cada tres docents a cada centre) i amb el col·lapse de trànsit.
Les reivindicacions
Els sindicats convocants (USTEC-STEs, Professors de Secundària, La Intersindical i CGT) han denunciat que l’acord que han tancat el govern i els sindicats CCOO i UGT és "insuficient" i han lamentat que "s'ha signat per la porta del darrere i d’esquena a la majoria dels docents amb l’únic objectiu de desactivar la mobilització i frenar les vagues convocades". Tal com explica el sindicat USTEC-STEs reivindiquen, principalment:
- Recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys i garantir una actualització salarial que eviti noves pèrdues.
- Baixar ràtios i ampliar plantilles per garantir una educació pública de qualitat i una inclusió real.
- Alleugerir la sobrecàrrega de treball, reduint la burocràcia i tasques innecessàries.
- Garantir la democràcia als centres i l’estabilitat de les plantilles.
- Establir currículums negociats i consensuats amb el personal educatiu.
- Millorar les condicions del personal d’atenció educativa i del personal laboral, amb reconeixement salarial i professional (reclassificació).
Marxa lenta
A banda d'aquestes manifestacions que es faran a partir de les deu del matí, s'han convocat altes accions per buscar visibilitat en la protesta. Per exemple, s'ha convocat una marxa lenta, a les vuit del matí, amb inici al Viena de Salt. Aquests tipus d'accions s'estan fent a la resta de les demarcacions catalanes.
En aquestes accions, els vehicles van a poc a poc i entorpeixen el trànsit generant llargues cues i fan sonar els clàxons per "fer-se sentir". En el cas d'aquesta protesta amb inici a Salt, està previst si no canvien la ruta, que es dirigeixin cap a la C-65 (la que connecta l'AP-7 amb la Costa Brava). El destí final és la rotonda del Mas Gri, ja a la carretera de Barcelona. Els participants estan cridats a fer l'acció durant una hora i posteriorment a afegir-se a alguna de les columnes que sortiran, a peu, des de Sarrià i des de l'Avellaneda.
Divendres també hi haurà vaga als centres educatius gironins. La mobilització però, es traslladarà a Barcelona. A la capital catalana hi ha cridats els docents de totes les demarcacions.
