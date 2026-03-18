Salellas reacciona als casos de gossos enverinats a Vista Alegre de Girona
L’alcalde assegura que l’Ajuntament ha comprovat que no és responsable de cap abocament químic, lamenta els fets i anuncia cartells informatius a la zona
Veïns del barri de Vista Alegre de Girona denuncien la mort d'un gos per enverinament
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha reaccionat als casos de presumpte enverinament de gossos denunciats per veïns de Vista Alegre i ha assegurat que l’Ajuntament ha comprovat que no és responsable de cap abocament químic a la zona. El batlle ha lamentat els fets i ha anunciat que el consistori instal·larà cartells informatius a l’entorn del parc de Vista Alegre i la llera de l’Onyar.
“Des que ahir vaig tenir coneixement d'aquests casos, vam comprovar que l'Ajuntament no som responsables de cap abocament químic, vam lamentar els fets amb els propietaris i instal·larem cartells informatius. Demanem que tothom qui visqui un fet semblant presenti la denúncia pertinent per facilitar trobar les causes del succés”, ha assenyalat Salellas.
Quatre casos d’enverinament de gossos
La reacció de l’alcalde arriba després que veïns del barri hagin denunciat quatre casos d’enverinament de gossos en l’última setmana entre el parc de Vista Alegre i la llera del riu Onyar. Segons expliquen, les analítiques practicades als animals apunten que haurien ingerit un producte tòxic per a rosegadors. Un dels gossos ha mort i un altre es troba en estat greu.
Els propietaris i veïns afectats reclamen que l’Ajuntament senyalitzi la zona i investigui els fets. També asseguren que no és la primera vegada que passa i retreuen al consistori que, en els últims tres anys, ha guardat “silenci administratiu” davant d’altres casos similars que, segons diuen, s’han produït en aquest mateix entorn.
Els veïns expliquen que van detectar els primers casos a finals de la setmana passada i que, tan bon punt van saber que els animals podrien haver ingerit substàncies tòxiques, van traslladar l’avís a la bústia municipal. Ara, a més, asseguren que estudien denunciar els fets per la via judicial.
