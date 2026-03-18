La UdG posa en valor el seu model de proximitat al Saló de l’Ensenyament
La universitat presenta una cinquantena de titulacions i 17 dobles graus al certamen de Barcelona, on també resol dubtes sobre accés, beques i vida universitària
La Universitat de Girona participa un any més al Saló de l’Ensenyament per presentar l’oferta acadèmica del curs 2026-2027 i orientar els futurs estudiants en la tria dels estudis. El certamen s’ha inaugurat aquest dimecres al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona i es podrà visitar fins diumenge.
Durant aquests dies, la UdG dona a conèixer a l’estand propi la seva oferta formativa, integrada per una cinquantena de graus i 17 dobles titulacions. Segons ha informat la universitat, a l’edició anterior prop de 6.000 estudiants van passar pel seu espai, una xifra que confia repetir enguany. L’atenció als visitants va a càrrec de personal de la mateixa universitat i de 16 estudiants de diverses facultats, que expliquen en primera persona la seva experiència acadèmica. L’objectiu és ajudar alumnat de secundària, batxillerat i formació professional a resoldre dubtes i orientar el seu futur universitari.
Model de proximitat
Amb la seva presència al saló, la UdG vol posar en valor el seu model de proximitat, basat en un tracte directe amb l’estudiantat i en un entorn formatiu adaptat a les seves necessitats. La universitat defensa aquest factor com un dels trets diferencials del seu projecte, juntament amb la dimensió de comunitat universitària. A banda de l’oferta de graus i dobles titulacions, a l’estand també s’hi ofereix informació sobre qüestions que acostumen a generar interès entre els futurs universitaris, com les notes de tall, els processos d’accés, les beques, les pràctiques i les sortides professionals. També s’hi expliquen aspectes vinculats a la vida universitària a Girona, com el transport, les opcions d’allotjament i les activitats esportives i culturals.
La universitat també destaca el paper de les associacions impulsades pels mateixos estudiants, entre les quals hi ha el cor i l’orquestra de la UdG o la colla castellera universitària Xoriguers. Segons la institució, aquestes iniciatives contribueixen a reforçar la vida al campus i el sentiment de pertinença.
En la seva presentació al saló, la UdG també incideix en l’atractiu de Girona com a ciutat universitària. La institució subratlla que es tracta d’un entorn accessible, que facilita els desplaçaments a peu o en bicicleta entre facultats, residències i espais d’oci, i remarca també la bona connexió amb Barcelona i amb diverses ciutats europees.
