Veïns del barri de Vista Alegre de Girona denuncien la mort d'un gos per enverinament

Hi ha tres casos més d'enverinament entre el parc de Vista Alegre i la llera del riu Onyar

Dos gossos passejant per la llera del riu Onyar. / ACN

Aleix Freixas / ACN

Girona

Veïns del barri de Vista Alegre de Girona han denunciat que hi ha quatre casos d'enverinament en gossos entre el parc de Vista Alegre i la llera del riu Onyar. Tots ells haurien passat al llarg de l'última setmana. Els propietaris dels gossos han fet analítiques i han descobert que haurien ingestat un producte tòxic per a rosegadors. De moment, un dels animals ha mort i un altre està en estat greu. Els veïns exigeixen que l'Ajuntament de Girona senyalitzi la zona i investigui els fets. A més, retreuen que no és la primera vegada que passa i que en els últims tres anys han alertat de diferents casos a la zona però l'ajuntament sempre ha optat per fer silenci administratiu. Ara, asseguren que preveuen denunciar el cas a la justícia.

