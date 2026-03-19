Alumnes de l’Institut Santa Eugènia impulsen la consciència ambiental amb un projecte Erasmus+
Els estudiants de Batxillerat comparteixen amb alumnes de primària una activitat sobre la protecció dels ocells, el canvi climàtic i la reutilització de materials
Alumnes de 1r de Batxillerat de l’Institut Santa Eugènia han participat en una activitat educativa centrada en la protecció dels ocells i els efectes del canvi climàtic en el marc del programa Erasmus+. La iniciativa s’ha dut a terme conjuntament amb estudiants polonesos i ha combinat exposicions i un taller pràctic amb l’objectiu de reforçar la consciència ambiental entre els joves.
Durant la jornada, els alumnes van preparar i exposar en anglès una presentació adreçada als estudiants de 6è de primària del Col·legi Verd. En aquesta intervenció, van analitzar la situació dels ocells a Girona i a Gostynin, a Polònia, i van posar en relleu els efectes que el canvi climàtic té sobre aquestes espècies. També van plantejar diferents accions per contribuir a la seva conservació.
L’activitat es va completar amb un taller pràctic en què els participants van construir menjadores d’ocells amb materials reciclats. La proposta volia fomentar hàbits sostenibles i la reutilització, tot implicant els alumnes en una acció concreta vinculada a la protecció del medi ambient.
Des del centre, destaquen que la iniciativa permet treballar l’ús real de la llengua anglesa, el treball cooperatiu internacional i la sensibilització ambiental. Alhora, el projecte també afavoreix el pensament crític, la creativitat i el compromís dels joves amb els reptes globals.
