Caçat a 208 km/h per l’A-2 a Aiguaviva en un tram limitat a 100

Els Mossos d'Esquadra el capten amb un radar mòbil i denuncien penalment el conductor

El vehicle captat pel radar amb excés de velocitat a l'A-2 a Aiguaviva. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Aiguaviva

Un conductor ha acabat denunciat penalment després de ser enxampat circulant a 208 quilòmetres per hora per l’A-2, al terme municipal d’Aiguaviva, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 100 km/h.

Els fets van passar el 7 de març cap a les set del vespre, quan un radar mòbil dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona va detectar el vehicle al punt quilomètric 708 de l’autovia, en sentit Girona.

Arran de la infracció, els agents van obrir diligències penals al conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària, ja que circulava a una velocitat penalment punible.

L’home va quedar citat i haurà de comparèixer davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerit.

