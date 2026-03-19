Caos viari a l'entorn de l'àrea urbana de Girona per les mobilitzacions dels docents

El tall de l’AP-7 a Sant Julià de Ramis i Vilablareix obliga a desviar el trànsit i genera cues en diverses vies alternatives

Eva Batlle

Girona

Les mobilitzacions dels docents gironins, a les quals també s’han sumat altres col·lectius com els pagesos, han provocat el tall de l’AP-7 i d’alguns accessos a la ciutat de Girona. La situació ha generat un important caos viari al voltant de l’àrea urbana de Girona fins a quarts de tres de la tarda.

L’autopista ha quedat tallada a l’altura de Sant Julià de Ramis i de Vilablareix, fet que ha obligat els Mossos d’Esquadra a desviar el trànsit per vies alternatives, que han acumulat retencions destacades.

Cues a la variant de Girona. / Anti-radars Garrotxa

Cap a les dotze del migdia, l’A-2 registrava cues entre Fornells de la Selva i Riudellots de la Selva en sentit Girona. A la C-65, una altra de les principals vies d’accés a la ciutat, també hi havia retencions en tots dos sentits entre Girona i Quart.

La C-66, a la variant de Banyoles, també presentava cues importants a la zona d’accés a l’autopista, entre Girona i Sant Julià de Ramis. A més, diversos trams de la N-II acumulaven retencions. La variant de Girona concentrava les més llargues, amb vuit quilòmetres de cua. També se’n registraven entre Girona i Sant Julià de Ramis i entre Sant Julià i Vilademuls, segones les dades en temps real del Servei Català de Trànsit.

La situació s’ha anat normalitzant després que s’aixequés el tall de l’AP-7 poc després de la una del migdia. Cap a les dues de la tarda encara hi havia retencions, però ja molt més reduïdes, d’uns 4 quilòmetres a la variant de Girona. En canvi, a la resta de vies que havien acumulat complicacions durant el matí, les cues ja no arribaven ni al quilòmetre, segons les dades del Servei Català de Trànsit.

