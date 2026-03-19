Cassà incorpora la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms al pacte pel sector
L’entitat, amb representació en més de 42 províncies, se suma a una iniciativa municipal que reclama canvis en les quotes, la burocràcia, la fiscalitat i la protecció davant la morositat
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha incorporat la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N al Pacte pels Autònoms, una iniciativa municipal que vol articular un front comú per defensar els drets del col·lectiu i traslladar a les administracions propostes concretes per millorar-ne la situació. L’adhesió es va formalitzar divendres passat en una trobada entre el regidor de Promoció Econòmica, Àlex Font, i la coordinadora de la plataforma a Girona, Maria Ramos.
Amb aquest pas, l’entitat, que té representació a més de 42 províncies de l’Estat, se suma a un moviment que comparteix moltes de les reivindicacions que ja defensa des de fa temps. El consistori subratlla que el pacte neix des de l’àmbit institucional municipal, amb voluntat d’interès general i de suport al teixit econòmic local, i remarca que es planteja com una iniciativa transversal.
Segons ha destacat el regidor Àlex Font, l’adhesió de la plataforma reforça aquest front comú i evidencia “un ampli consens” sobre la necessitat de defensar i dignificar el paper dels autònoms com a motor econòmic. Font també ha remarcat la importància de sumar esforços des de l’àmbit públic per avançar cap a solucions concretes.
Entre les principals demandes incloses en el manifest hi ha la reformulació del sistema de cotització perquè la quota sigui proporcional als ingressos i a l’activitat real de cada negoci. També es planteja una simplificació burocràtica efectiva mitjançant la digitalització i la creació d’un sistema centralitzat per a les gestions laborals i fiscals, així com més eines i recursos per als ajuntaments.
Fiscalitat adaptada
El document també defensa una protecció social més adequada per als treballadors autònoms i una fiscalitat adaptada a les característiques de les petites empreses i dels professionals per compte propi. A més, aposta per millorar l’accés al finançament amb línies de crèdit que garanteixin liquiditat i capacitat d’inversió als negocis.
El manifest inclou igualment propostes de formació contínua i acompanyament, amb mentoria personalitzada, i planteja polítiques de cooperació per incentivar consorcis o agrupacions d’autònoms que permetin compartir recursos i reduir costos. Finalment, reclama mecanismes legals efectius per protegir el col·lectiu davant la morositat i garantir el cobrament de les factures dins dels terminis pactats.
La iniciativa disposa també d’un portal web per centralitzar recursos i adhesions. La coordinadora nacional de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N, Carmen Corredor, ha defensat que aquest tipus d’iniciatives institucionals són clau perquè permeten apropar les solucions a la realitat diària dels autònoms i generar propostes viables des del territori.
