Quatre detinguts a Girona acusats de robar en dos supermercats de l’Eixample i el Mercadal
Els agents de paisà de la Policia Municipal van intervenir després de seguir els sospitosos i van recuperar els productes sostrets que superaven els 1.300 euros de valor
La Policia Municipal de Girona va detenir dimarts al migdia quatre persones -tres homes i una dona- acusades d’un delicte de furt després d’haver sostret productes en dos supermercats de la ciutat, situats als barris de l’Eixample i del Mercadal. Tots quatre tenien antecedents per delictes contra el patrimoni, principalment a la zona del Barcelonès. En concret, hi ha dos multireincidents: un dels quals acumulava ja 36 antecedents i l'altre 20.
Els fets van passar entre tres quarts de dues i les dues de la tarda, quan tres agents de paisà que feien patrullatge preventiu van detectar tres persones que baixaven d’un vehicle estacionat amb bosses grans i entraven en un supermercat de l’Eixample. Segons la policia, una quarta persona es va quedar al cotxe, pendent de l’entorn.
Després de seguir-los, els agents van observar que els tres sospitosos sortien de l’establiment de manera esglaonada, amb les bosses plenes, i es dirigien cap al vehicle per separat. Arran d’això, van identificar els quatre ocupants i van escorcollar el cotxe.
Faixes sota la roba
A l’interior del vehicle hi van trobar nombrosos productes amagats. També van localitzar faixes sota la roba, que presumptament utilitzaven per ocultar els articles sostrets, i bosses folrades amb paper de plata i cinta aïllant.
Segons la policia, el valor dels productes recuperats superava els 1.300 euros. La mercaderia procedia tant del supermercat de l’Eixample com d’un altre establiment del Mercadal, on els arrestats haurien actuat abans.
Per aquests fets, els quatre sospitosos van quedar detinguts per un presumpte delicte de furt.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge