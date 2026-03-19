Un ferit lleu en caure d’un patinet elèctric a Salt

El SEM l'ha evacuat a l'hospital Santa Caterina

Una ambulància del SEM / SEM - Arxiu

Eva Batlle

Un usuari de patinet elèctric ha resultat ferit aquesta matinada de dijous en un accident de trànsit a Salt.

En el sinistre ha tingut lloc cap a dos quarts d'una i només s’hi ha vist implicat el seu vehicle. L’home ha caigut mentre circulava pel passeig dels Països Catalans, a l’altura del número 171.

Arran del succés, s’han activat efectius de la Policia Local de Salt, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers.

El ferit presentava lesions a una cama i al front. Els sanitaris del SEM l’han evacuat en estat lleu a l’hospital Santa Caterina de Salt, segons han informat els Bombers.

