Un ferit lleu en caure d’un patinet elèctric a Salt
El SEM l'ha evacuat a l'hospital Santa Caterina
Un usuari de patinet elèctric ha resultat ferit aquesta matinada de dijous en un accident de trànsit a Salt.
En el sinistre ha tingut lloc cap a dos quarts d'una i només s’hi ha vist implicat el seu vehicle. L’home ha caigut mentre circulava pel passeig dels Països Catalans, a l’altura del número 171.
Arran del succés, s’han activat efectius de la Policia Local de Salt, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers.
El ferit presentava lesions a una cama i al front. Els sanitaris del SEM l’han evacuat en estat lleu a l’hospital Santa Caterina de Salt, segons han informat els Bombers.
