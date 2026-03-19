El futur de la recerca passa per la UdG amb el Congrés CRACS
La Universitat de Girona ha celebrat una nova edició del Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària (CRACS), una jornada que ha tornat a posar en valor els treballs de recerca de Batxillerat i que ha reunit vint estudiants seleccionats d’entre 110 propostes presentades. Els finalistes han exposat les seves investigacions a la Facultat de Dret davant d’un tribunal format per membres de la comunitat universitària i del departament d’Educació.
El premi CRACS 2026 ha estat per a Mar Auquer, alumna de l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal de Girona, pel treball «De l’arbre genealògic a l’espectre de RMN: la nostra dislipèmia». La recerca s’ha centrat en analitzar la incidència de la dislipèmia a la seva família a partir d’anàlisis de sang capil·lar mitjançant ressonància magnètica nuclear. El guardó està dotat amb 1.500 euros, que es descomptaran de la matrícula del curs 2026-2027 en qualsevol estudi impartit per la UdG.
A banda del premi principal, el congrés també ha reconegut altres treballs en diversos àmbits. En l’àmbit científic, el premi ha estat per a Chams Hamouni, de l’Institut La Bisbal, pel treball «Influència del pH en les nanopartícules aplicades al tractament del càncer». En l’àmbit humanístic, el reconeixement ha recaigut en Júlia Jiménez, de l’Institut Llançà, per «Biografia del meu besavi». En el camp tecnològic, el premi ha estat per a Pol Zarcos, de l’Institut Sant Feliu de Guíxols, amb «Disseny d’un perfil d’ala d’avió monoestructural».
També han estat distingits Sofia Muñoz, de La Salle Girona, en l’àmbit social; Ana Adama Sola, de l’Institut Jaume Vicens Vives, en compromís social; Adrià Barbeiro, de l’Institut Escola de Sant Hilari, en perspectiva de gènere; i Naia Teixidor, de l’Institut Carles Rahola i Llorensa, amb el premi a la millor recerca de l’àmbit de la salut. El guardó a l’emprenedoria ha estat per a Daniela Vendrell, de l’Institut de Santa Coloma de Farners; el del vídeo més creatiu, per a Ariadna Christou, de l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal; el premi del públic, per a Irina Ramírez, de l’Institut La Bisbal; i el de la millor defensa, per a Sabina de Solà-Morales, també del Santiago Sobrequés. Aquest centre ha rebut, a més, una menció especial com a institut amb més treballs seleccionats.
El Congrés CRACS simula un congrés científic a petita escala amb l’objectiu d’impulsar la recerca preuniversitària, reconèixer l’esforç dels estudiants i oferir-los un espai per compartir i divulgar els coneixements adquirits. En l’acte de cloenda, la vicerectora de Comunicació de la UdG, Sílvia Espinosa, va destacar “l’esforç, la il·lusió i el talent” dels participants i va remarcar que aquesta és “un dels moments de l’any que donen més sentit a la nostra tasca universitària”.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge