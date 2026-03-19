Girona critica que la Generalitat no ha executat els ancoratges recomanats a la pineda de l'Annexa
La regidora d’Educació, Queralt Vila, anuncia que el consistori ha demanat una reunió urgent amb els serveis territorials
Cau un arbre a la pineda de l'escola Annexa de Girona
La regidora d’Educació de Girona, Queralt Vila, ha criticat que la Generalitat no hagi executat els ancoratges que, segons assegura, havien recomanat els tècnics per estabilitzar la pineda de l’escola Annexa-Joan Puigbert. En una fil a X (abans Twitter), Vila afirma que l’origen del problema es remunta a l’estiu passat, quan la Generalitat va fer una actuació per evitar l’erosió d’aquest espai natural que, segons la regidora, “va ser poc curosa” i “va afectar algunes arrels”, fet que “va provocar la caiguda d’un pi”.
Segons explica la responsable municipal, arran d’aquell primer episodi l’Ajuntament va tancar la zona, va delimitar una àrea de seguretat i va demanar a la Generalitat un estudi tècnic per determinar quines mesures calia adoptar per garantir l’estabilitat dels arbres. La regidora apunta que aquest primer informe recomanava l’ancoratge de tres exemplars, però la Generalitat no el va arribar a executar. Amb el pas del temps, afegeix, un d’aquests tres pins va perdre estabilitat i el consistori va decidir talar-lo.
Vila assenyala que, després d’aquesta tala, la mateixa empresa va elaborar un segon estudi. En aquest cas, l’informe ja no recomanava actuar només sobre tres arbres, sinó ancorar tot el conjunt de la pineda. La regidora d'Educació sosté que aquesta actuació tampoc no es va arribar a fer i vincula aquesta manca d’intervenció amb el nou episodi registrat aquest diumenge, quan un altre pi va caure a causa de les ventades.
Una reunió urgent
Arran d’aquesta nova incidència, l’Ajuntament ha demanat una reunió urgent amb els serveis territorials de la Generalitat. A la trobada també s’hi ha convidat l’AFA i la direcció del centre. Mentrestant, el consistori manté l’espai tancat i amb una zona de prevenció al seu voltant “per garantir en tot moment la seguretat de la mainada”. En el mateix missatge, Vila defensa l’actuació municipal i assegura que l’Ajuntament ha fet “totes les actuacions que ens corresponien” i que “en cap moment” ha deixat d’assumir les seves competències.
Les declaracions de la regidora arriben després que la direcció de l’Annexa-Puigvert alertés aquest dilluns, en un comunicat a les famílies, que la situació s’ha tornat “alarmant” després de la caiguda d’un altre pi aquest diumenge per les ventades. El centre hi explicava que ja és el tercer arbre que cau des del 2020 i advertia que, tot i que fins ara els episodis s’han produït en dies festius o quan no hi havia alumnat, el benestar i la seguretat dels infants “fa massa que està en perill”.
En aquest escrit, la direcció també assegurava que fa temps que trasllada el problema tant a la Generalitat com a l’Ajuntament i lamentava que les actuacions per resoldre’l “tarden molt a arribar”. A més, criticava la “burocràcia institucional” i la “manca de voluntat o entesa” entre les dues administracions, que, segons sostenia, impedeixen avançar en una solució.
Subscriu-te per seguir llegint
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge