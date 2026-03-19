Girona impulsa l’“Abril pel català” amb una vintena d’activitats a la ciutat
La iniciativa inclou propostes al llarg de tot el mes i tindrà en Sant Jordi un dels moments centrals amb un nou acte institucional al Saló de Plens
Girona desplegarà aquest abril una nova iniciativa per promoure la llengua i la cultura catalanes amb una vintena d’activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Sota el lema “Abril pel català”, l’Ajuntament ha agrupat una programació transversal que inclou des de concursos escolars i activitats literàries fins a campanyes de sensibilització en bars i restaurants.
La proposta s’ha presentat aquest matí de la mà de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i de la tinenta d’alcaldia i regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme, acompanyats d’algunes de les entitats col·laboradores, entre les quals hi ha El Foment, l’ADAC i l’Associació Amics de la UNESCO. La programació vol reforçar la presència del català en àmbits diversos de la vida quotidiana i fer arribar la llengua a espais com les places, les biblioteques, els centres educatius i també els establiments d’hostaleria. En aquest marc, el consistori impulsa les campanyes “Portem la llengua a fer un mos” i “Portem la llengua a fer un toc”, adreçades a bars i restaurants.
La Diada de Sant Jordi
Un dels principals eixos del programa serà la Diada de Sant Jordi. A banda de la tradicional fira de llibres i roses, l’Ajuntament organitzarà per primera vegada un acte institucional al Saló de Plens per posar en valor la llengua catalana.
Entre les activitats destacades organitzades directament pel consistori hi ha el 2n Concurs Scrabble Escolar en Català, previst per al 13 d’abril al Pavelló de Palau; la inauguració del nou parc de Miquel Pairolí, el 21 d’abril; la Revetlla de Sant Jordi a les Biblioteques, el 22 d’abril; Girona Est per la Lectura, el 24 d’abril, i l’espectacle de poesia i música Llum, el 25 d’abril. Aquell mateix dia també es farà la recepció institucional als sacaires de Manacor, que serà el primer acte oficial a Girona després de l’acord d’agermanament amb el municipi mallorquí. La iniciativa també inclou altres propostes que s’allargaran més enllà del mes d’abril, com la creació d’un mural per la llengua a les parets de l’antiga Clínica Girona, obra de l’artista Marta Bellvehí. A més, el programa es completarà amb activitats impulsades per diverses entitats, com ara el Cafè Lingüístic, la Cantada de Caramelles, la Festa del Soci de l’ADAC, la semifinal del concurs de monòlegs en català “No és conya”, el cicle “Llengua Poesia Llibre” i el Festival Folclòria.
En la presentació, Salellas ha assegurat que des de l’inici del mandat el govern municipal s’ha proposat “fer de Girona una ciutat que lideri la promoció i la defensa de la llengua catalana”. Per la seva banda, Riquelme ha defensat que Girona “ha de ser referent en l’ús social del català” i ha remarcat que no n’hi ha prou amb preservar la llengua, sinó que “cal fer-la créixer, facilitar-ne l’ús i generar complicitats amb la ciutadania i el teixit associatiu”.
