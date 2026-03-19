Girona organitza una Marató Urbana Fotogràfica per a l’alumnat de primer i segon d’ESO
L’activitat central tindrà lloc el dissabte 21 de març i el resultat es podrà veure en una exposició a l'aire lliure que s'inaugurarà el 18 de maig
L'Ajuntament de Girona, a través del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), ha organitzat una Marató Urbana Fotogràfica (MUF) adreçada a l’alumnat de primer i segon d’ESO de la ciutat. La iniciativa ha estat coorganitzada amb el Servei d'Educació Municipal i ha comptat amb la implicació del Consell d'Adolescents de Girona, que ha estat l’encarregat d’involucrar els nois i noies participants i els centres educatius.
Mitjançant la fotografia, l'objectiu de la MUF és potenciar entre les persones joves el vincle d'identitat personal i familiar amb la ciutat de Girona a partir del coneixement dels barris on viuen, i alhora despertar l'interès pel seu passat familiar. “La marató de fotografia impulsada pel Consell d’Adolescents de Girona és un exemple clar de participació real del jovent en la vida de la ciutat. Es tracta d’un espai on poden expressar la seva mirada i implicar-se activament en projectes col·lectius. A més, compta amb la participació de nou centres educatius de secundària, fet que garanteix una representació àmplia i diversa dels i les adolescents de Girona. Aquesta iniciativa dona continuïtat al treball intergeneracional iniciat l’any passat amb el Consell de la Gent Gran, una experiència molt ben valorada per ambdues generacions. El diàleg entre joves i persones grans enriqueix la mirada sobre la ciutat i crea vincles que reforcen la cohesió social. Es tracta, per tant, d’un projecte cohesionador que convida els joves a observar el seu entorn més proper, a redescobrir els seus barris i a entendre com han canviat amb el pas dels anys. Aquesta mirada entre el passat i el present contribueix a construir una ciutadania més conscient i arrelada”, ha destacat la regidora d’Educació, d’Estadística i Atenció Ciutadana i de Participació, Queralt Vila Vergés.
La marató d'aquest dissabte es realitzarà per equips de cadascun dels centres implicats i l’alumnat haurà de fer una trentena de fotos amb una càmera analògica d'un sol ús proporcionada pel CRDI. En un context en el qual la imatge és immediata i massiva, l'activitat proposada suposa haver de planificar molt bé què es retrata sense veure'n el resultat. Les fotos hauran de ser de tres tipus: retrofotografia (fotos actuals en llocs fotografiats antigament), re-escenificació (recrear escenes de fotografies antigues) i fotografia documental (llocs i escenes de barris on el jovent fa vida).
Per facilitar la presa d'imatges, prèviament l’alumnat haurà treballat uns dossiers amb un seguit de preguntes, amb fotografies de les seves famílies i amb imatges històriques del CRDI. Per al treball previ també s'ha comptat amb la col·laboració del Consell Municipal de la Gent Gran. Persones membres d’aquest òrgan han participat en les trobades del Consell d’Adolescents, on han explicat com era la ciutat i el barri on vivien durant la infantesa i joventut.
Posteriorment, un cop revelades les fotos, els nois i noies hauran de seleccionar i documentar les imatges. El resultat final es plasmarà en diverses lones de grans dimensions que s’utilitzaran per crear una exposició a l'aire lliure. La mostra s'inaugurarà el dilluns dia 18 de maig, a les 18 h, en el marc de l’acte de cloenda del Consell d’Infants i d’Adolescents de Girona.
La MUF s'iniciarà al Saló de Plens de l'Ajuntament de Girona amb totes les persones participants, que ja s'han inscrit. Els centres educatius que formen part d’aquesta edició són l’Institut Jaume Vicens Vives, l’Institut Carles Rahola i Llorens, el FEDAC Sant Narcís, el Col·legi Maristes, Institut Ermessenda, l’Institut Montilivi, l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal, l’Escola Vedruna i l’escola Montessori Palau Girona.
