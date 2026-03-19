Girona preveu plantar uns 150 arbres al llarg del pròxim any

L'Ajuntament ha tret la licitació el subministrament dels examplars i el servei per l'obertura de clots per 69.905,73 euros anuals

Una imatge d'arxiu d'un arbre plantat. / Ajuntament de Girona

Josep Coll

Girona

L'Ajuntament de Girona ha tret a licitació el subministrament d'arbrat i el servei per l'obertura de clots de la plantació en el qual preveu plantar uns 150 exemplars en el pròxim any arreu del municipi. El preu de sortida de la contractació és de 69.905,73 euros anuals tot i que es poden aprovar fins a tres pròrrogues d'un any cadascuna, el que enfilaria el pressupost total fins als 260.003,35 euros. El contracte està dividit en dos lots, un pel subministrament de l'arbrat (50.000,01 euros) i l'altre pel servei per l'obertura de clots (19.905,72 euros).

La plantació dels exemplars es farà entre el novembre d'aquest any i el març de 2027, coincidint amb el període de repòs vegetatiu de cadascuna de les espècies a plantar. El contracte inclou un llistat de gairebé un centenar d'espècies, tot i que també es poden subministrar altres exemplars no inclosos en aquest document.

Es prioritzarà plantar en espais on s’han talat arbres per risc de caiguda, arbres morts o arbres que han patit accidents. Per exemple, fa unes setmanes es van talar els sis pins que hi havia a la rotonda ubicada a l'avinguda Lluís Pericot, i que fa de frontera entre els carrers Caldes de Montbui i de la Riera de Bugantó. També se n'han talat i caigut al parc de les Pedreres, on un projecte ja preveu substituir 48 arbres i plantar-ne 22 de nous.

"Ciutat més verda"

El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, ha explicat que amb aquest contracte l'Ajuntament referma el "compromís amb la infraestructura verda de la ciutat". Els més de 150 arbres que es preveu plantar també permetran continuar "reposant l'arbrat de la manera més planificada possible, assegurant que Girona continuï avançant cap a un model de ciutat més verda, resilient i adaptat a les noves condicions climàtiques i els seus impactes i conseqüències".

Segons l'última actualització de l'inventari de l'arbrat, Girona disposa de més de 33.000 arbres distribuïts en els diferents parcs, jardins, places i carrers. L'Ajuntament detalla que "els arbres i altres elements de la infraestructura verda contribueixen de manera significativa a la funcionalitat i sostenibilitat del metabolisme urbà a través de diversos mecanismes". En aquest sentit, "incorporar arbres i altres elements de la infraestructura verda dins del metabolisme urbà permet reduir la dependència de les infraestructures grises i dels recursos externs". "Això transforma les ciutats en sistemes més resilients i autosuficients, capaços d’absorbir impactes ambientals i gestionar recursos de manera més eficient", indica el consistori en un comunicat.

Tracking Pixel Contents