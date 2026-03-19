"Hauríem pogut anar a l'oposició i dir a tot que no, però no és la manera de fer les coses perquè estimem la ciutat"
La recent proclamada cap de llista de Junts per a les municipals a Girona de 2027 i actual vicealcaldessa, Gemma Geis, explica que se sent més preparada que ara fa tres anys perquè té una "radiografia molt més completa de la ciutat"
Tornarà a ser cap de llista per Junts a les municipals de 2027 a Girona. Ha tingut sempre clar que es volia tornar a presentar o ha tingut alguns moments de dubtes?
Moments de dubtes sempre n'hi ha. Fa molt temps que treballo molt i crec que cada vegada que aconsegueixo presentar alguna feina de millora per a la ciutat em ratifico amb la possibilitat de fer aquest pas. La reflexió final és que no he pogut fer tot allò que volia perquè no porto totes les àrees i m'agradaria portar totes les àrees perquè Girona anés més bé. Això només es pot fer des de l'alcaldia.
Què n'ha après d'aquests gairebé tres anys com a vicealcaldessa? Creu que està més preparada que el 2023?
Absolutament. Fa tres anys treballava a la universitat i vaig fer campanya mentre treballava i no podia anar als debats perquè donava classes. No havia fet mai política municipal, i ara tinc una radiografia molt més completa de la ciutat, dels barris i de les demandes. També dins l'Ajuntament cal millorar coses. Del projecte que vaig dibuixar hem pogut materialitzar algunes coses i ara puc tenir una mirada molt més àmplia de tota la ciutat i estar més preparada.
De tot el que ha pogut tirar endavant, de quina està més orgullosa?
És molt difícil perquè totes sumen. Per mi és important to el procés de simplificació administrativa de modelatges dins l'Ajuntament. El fons d'innovació per mi també ha sigut molt important perquè és l'únic fons d'innovació que tenim a Espanya i està funcionant molt bé.
I alguna cosa que encara no hagi pogut fer i vulgui realitzar en el pròxim any?
En el tema dels comerços, si els pressupostos ens deixen, mentalitzar molt més la gent que és molt valuós comprar als comerços del costat de casa. No podem obligar la gent, però sí que podem incidir més.
L'última vegada no vam tenir temps. Venia de ser consellera i no estava pendent de Girona. És important fer les coses amb temps
Falta un any per a les eleccions. Com enfoca els pròxims mesos?
L'última vegada no vam tenir temps i és important fer les coses amb temps. Fer-ho amb temps, amb força i amb l'acompanyament de tothom fa que intentem fer les coses millor que les vam fer l'última vegada. Venia de ser consellera i no estava pendent de Girona.
Té al cap quines persones l'han d'acompanyar a la llista?
Estem en el moment de presentar el projecte. El que hem de fer ara és explicar el projecte, que sobretot el fan les persones. A partir d'aquí anirem escoltant, coneixent i dibuixant molt bé les mesures.
Imagini que en les eleccions del 2027 es repeteixen els mateixos resultats que el 2023. Si depengués de vostè, es repetiria el tripartit?
Anem a totes per Girona i, per tant, només contemplo ser l'alcaldessa de Girona.
Sí que ha dit algun cop que si hagués estat al revés (Junts hauria obtingut més vots que Guanyem), aquest pacte no s'hagués produït. Per què pensa això?
Perquè s'hagués prioritzat més un altre eix. Em presento per ser l'alcaldessa, per portar totes les àrees. És capacitat de gestió, visió de ciutat i molta estima per a la ciutat, perquè el que hem fet en els últims anys no ha estat des d'una posició còmoda. Ha estat d'una posició d'estima i responsabilitat. Hauríem pogut anar a l'oposició i dir a tot que no, però no és la manera de fer les coses perquè estimem la ciutat. A vegades hem discrepat, però sempre hem intentat prioritzar l'estabilitat i fer les coses a la gironina.
A vegades hem discrepat dins del govern, però sempre hem intentat prioritzar l'estabilitat i fer les coses a la gironina
Ho ha dit. En aquests anys s'han produït algunes discrepàncies dins del govern en seguretat o turisme, entre d'altres. En algun moment ha pensat que el govern es podia trencar?
Hem intentat actuar sempre amb responsabilitat i amb utilitat per a la ciutat. Totes les decisions que s'hagin de prendre, les prendré sempre sentint-me responsable de la ciutat i útil.
Pot garantir que el govern actual durarà fins a final de mandat?
El que puc garantir és que Junts sempre continuarà sent responsable i útil a la ciutat.
Un dels temes que ha estat més sobre la taula ha estat el de les escombraries. Si Junts hagués portat aquesta àrea, ho hauria fet d'una forma diferent?
De quan es va dissenyar el contracte a ara la població ha crescut un 10% i té un impacte notable. Segur que hi ha aspectes de millora i altres que han quedat curts, però crec que la gestió és important. El que hem fet ha estat sumar i internament fer les crítiques que creiem. El lideratge és important, i ho hem expressat.
I un altre tema és el campus de Salut. Tira endavant, però encara queda la incògnita de que passarà amb el parc Jordi Vilamitjana.
Hem tingut sempre una posició clara i transparent. Després de l'acord bilateral, aquests milions no són al pressupost de la Generalitat. Sempre hem dit que si aquests milions anaven condicionats a endarrerir amb una modificació urbanística no ho veiem clar. No podem perdre cap dia amb el campus de Salut.
Vull fer, com a alcaldessa, les coses que no he pogut fer fins ara, i això em genera la màxima pressió per guanyar l'alcaldia i poder-les fer
Obre la porta algun dia a tornar al Parlament?
Absolutament no. Vull fer coses com a alcaldessa que no he pogut fer fins ara, i això em genera la màxima pressió per guanyar l'alcaldia i poder-les fer. Ja he estat al Parlament i he estat consellera, i ara estic a la ciutat que estimo. La posició en la qual hem estat aquests tres anys només s'entén des d'algú que estima molt la ciutat.
I no troba a faltar la universitat?
Sempre la trobo a faltar.
