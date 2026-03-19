Nou pas de la UdG per implantar el grau en Farmàcia i un màster de Turisme el curs 2027-2028
El Consell de Govern aprova les memòries dels dos estudis, que ara hauran de passar l’avaluació dels organismes de qualitat universitària abans de la validació definitiva
La Universitat de Girona ha fet un nou pas per ampliar la seva oferta acadèmica de cara al curs 2027-2028 amb la implantació del grau en Farmàcia i d’un nou màster de Turisme. El Consell de Govern ha aprovat aquest dijous les memòries dels dos estudis, un tràmit necessari perquè puguin continuar el seu recorregut administratiu abans de l’autorització definitiva.
Amb aquesta aprovació, la documentació es traslladarà ara als organismes encarregats de validar els nous ensenyaments. En primer lloc, passarà per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que avalua els estudis a nivell català i garanteix que compleixin els estàndards europeus. Posteriorment, el procés continuarà a escala estatal a través de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), abans de l’aprovació final per part del Consell d’Universitats i del Ministeri.
Facultat de Turisme
El nou grau en Farmàcia és una de les apostes estratègiques de la UdG per reforçar l’àmbit de la salut i ampliar la seva oferta formativa en aquest camp. Pel que fa al màster, amb el nom Regenerative Travel for Transformative Change (RETRACE), s’emmarca en l’àmbit del turisme i es preveu que l’imparteixi la Facultat de Turisme.
L’aprovació de les memòries no implica encara la posada en marxa immediata dels estudis, però sí que representa un pas clau en el procés perquè puguin incorporar-se a l’oferta acadèmica de la universitat a partir del curs 2027-2028.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge