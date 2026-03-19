Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga docentsXalet FrancoGemma GeisGLPCarla BagudàBase Sant ClimentFugitius detinguts
instagramlinkedin

Nou pas de la UdG per implantar el grau en Farmàcia i un màster de Turisme el curs 2027-2028

El Consell de Govern aprova les memòries dels dos estudis, que ara hauran de passar l’avaluació dels organismes de qualitat universitària abans de la validació definitiva

La ubicació actual de les Facultats de Medicina i Infermeria.

La ubicació actual de les Facultats de Medicina i Infermeria. / Xavier Pi (ACN)

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La Universitat de Girona ha fet un nou pas per ampliar la seva oferta acadèmica de cara al curs 2027-2028 amb la implantació del grau en Farmàcia i d’un nou màster de Turisme. El Consell de Govern ha aprovat aquest dijous les memòries dels dos estudis, un tràmit necessari perquè puguin continuar el seu recorregut administratiu abans de l’autorització definitiva.

Amb aquesta aprovació, la documentació es traslladarà ara als organismes encarregats de validar els nous ensenyaments. En primer lloc, passarà per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que avalua els estudis a nivell català i garanteix que compleixin els estàndards europeus. Posteriorment, el procés continuarà a escala estatal a través de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), abans de l’aprovació final per part del Consell d’Universitats i del Ministeri.

Facultat de Turisme

El nou grau en Farmàcia és una de les apostes estratègiques de la UdG per reforçar l’àmbit de la salut i ampliar la seva oferta formativa en aquest camp. Pel que fa al màster, amb el nom Regenerative Travel for Transformative Change (RETRACE), s’emmarca en l’àmbit del turisme i es preveu que l’imparteixi la Facultat de Turisme.

Notícies relacionades i més

L’aprovació de les memòries no implica encara la posada en marxa immediata dels estudis, però sí que representa un pas clau en el procés perquè puguin incorporar-se a l’oferta acadèmica de la universitat a partir del curs 2027-2028.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Nou pas de la UdG per implantar el grau en Farmàcia i un màster de Turisme el curs 2027-2028

Nou pas de la UdG per implantar el grau en Farmàcia i un màster de Turisme el curs 2027-2028

