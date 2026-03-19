S'allarga la neteja de l'estany del parc del Migdia de Girona
La previsió era que les tasques comencessin a mitjan febrer i duressin tres setmanes, però les pluges han fet endarrerir el procés
L'Ajuntament de Girona ha iniciat recentment la neteja de l'estany del parc del Migdia. El consistori va informar que començava les tasques a mitjan febrer i que la previsió era que s'allarguessin durant tres setmanes. Tot apunta que les pluges de les últimes setmanes han retardat el procés i, de fet, l'Ajuntament ja va dir que el temps estimat era aquest sempre que no hi hagués pluges o algun altre imprevist.
L'estany ja s'ha buidat i el que s'està fent ara es retirar tots els residus acumulats. Un cop netejades les parets i la zona interior es tornarà a omplir amb aigua provinent del pou. És una actuació de manteniment que el consistori creu que és necessària per mantenir aquest espai en bon estat.
Cal recordar que a l'agost de l'any passat es van trobar una vintena d'ànecs morts a l'estany. En aquell moment, i tot i que es van penjar cartells per evitar que la gent es banyés, l'empresa d'aigües municipals, Casta, va explicar que "no hi havia cap incidència en la qualitat de l'aigua".
Dos anys sense aigua
L'últim cop que es van fer tasques de neteja va ser el novembre de 2022. L'estany es va buidar, però després no es va tornar a reomplir per les restriccions de sequera. Les limitacions responien a les mesures per reduir el consum, en el context de manca d’aigua que afectava tot el país.
El maig de l'any passat es va tornar a reomplir després de la sequera. En aquell moment, també es va allargar el procés per tornar-hi a posar aigua perquè les pluges van endarrerir les tasques de neteja.
