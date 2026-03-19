Sant Gregori salva un arbre de 200 anys i de "gran raresa botànica"

Situat a la finca de Mas Obert, d'un sol tronc en surt una alzina i un suro

L'arbre tombat pel vent aquest cap de setmana. / DdG

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Sant Gregori

L'Ajuntament de sant Gregori i l'empresa Reixac han aconseguit salvar un arbre de gran raresa botànica que va caure per la ventada del cap de setmana. L'exemplar apareix al llibre Arbres remarcables de Catalunya de l'editorial figuerenca Brau en el qual Martí Boada Juncà i Arnau Boada Puchol descriuen “cent ombres colossals”.

Es tracta d'un arbre de forma extravagant, situat a la finca del Mas Obert de l'empresa Enric Gifre Noguera, representada per Albert Caupena. En concret és una alzina i un suro (Quercus ilex ilex + Quercus suber) que creixen soldats formant un únic peu, amb els teixits units.

Treballs per aixecar l'exemplar malmès. / DdG

Segons els autors del llibre és una "autèntica raresa botànica". L'arbre té, segons fonts consultades, almenys dos-cents anys.

El perímetre de la base del tronc és de 4,32 metres i l'alçada frega els vint metres. L'amplada de la capçada és de 17,78 metres.

L'arbre, tornat a aixecar. / DdG

Amb la ventada, l'arbre va caure i va quedar tombat, però gran part de les arrels van seguir a dins de la terra i, per aquest motiu, ha pogut tornar a posar-se dret amb l'ajuda de maquinària. S'han fet treballs de manteniment i a la base, com a protecció.

En aquest paratge es vol tirar endavant una plantació experimental d'avellaners, que estiguin adaptats al canvi climàtic.

Nou pas de la UdG per implantar el grau en Farmàcia i un màster de Turisme el curs 2027-2028

La Universitat de Girona tindrà un pressupost de 140,3 milions d’euros el 2026

Blanes reconeix dos comerços històrics: Casa Ros de 1919 i Pastisseria Gallostra de 1944

Vídeo | Caos viari a l'entorn de l'àrea urbana de Girona per les mobilitzacions dels docents

Un informe exculpa càrrecs electes o treballadors de Santa Coloma en la sentència pels terrenys dels Saioners

Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa "per a les emergències"

La notària alacantina María Cristina Clemente desmunta el "truc" per evitar l’impost de successions: "No menjar per haver menjat"

Lloret de Mar pacificarà l'avinguda de Just Marlés a les nits durant una setmana com a prova pilot
