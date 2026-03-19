La UdG canvia el nom de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Passarà a dir-se Facultat d’Economia i Empresa per adaptar-se a la denominació habitual de les universitats catalanes i europees

La facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG. / Aniol Resclosa

Tony Di Marino

Girona

La Universitat de Girona (UdG) ha aprovat el canvi de denominació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, que passarà a dir-se Facultat d’Economia i Empresa. La decisió s’ha pres a proposta del Consell de Facultat i ha estat avalada pel Consell de Govern de la universitat en la seva darrera sessió.

Amb aquest canvi, la UdG vol adaptar la denominació del centre a una formulació més clara, sintètica i alineada amb la realitat acadèmica actual. Segons la universitat, el nou nom reflecteix de manera més directa els àmbits de coneixement que s’hi desenvolupen i facilita la identificació dels estudis tant per part de l’estudiantat com de l’entorn professional.

Tendència Generalitzada

La nova denominació també s’emmarca en una tendència generalitzada en l’àmbit universitari. La majoria d’universitats catalanes i europees ja utilitzen fórmules similars per referir-se a aquests estudis, fet que, segons la UdG, contribueix a millorar el reconeixement i la projecció exterior de la facultat.

El canvi no comporta modificacions en l’oferta acadèmica ni en l’estructura dels estudis que s’imparteixen al centre, però sí que suposa un pas en l’actualització de la imatge institucional de la universitat. En aquest sentit, la UdG considera que la nova denominació permet reforçar la coherència amb altres facultats i adaptar-se millor als estàndards del sistema universitari.

