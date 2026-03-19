La Universitat de Girona tindrà un pressupost de 140,3 milions d’euros el 2026
Els comptes creixen un 2,1% respecte a l’any anterior i incorporen per primer cop informes d’impacte mediambiental i de perspectiva de gènere
La Universitat de Girona tindrà aquest 2026 un pressupost de 140,36 milions d’euros, un 2,1% més que l’any anterior. El Consell de Govern ha aprovat aquest dijous el projecte de comptes, que ara s’haurà d’elevar al Consell Social per a l’aprovació definitiva. Es tracta, a més, dels primers pressupostos de la nova etapa encapçalada pel rector Josep Calbó, després del relleu al capdavant de la institució a finals de l’any passat.
El pressupost de la UdG ha anat creixent en els últims anys i, pressupost rere pressupost, es van superant rècords. El 2020 va ser el primer cop que es va arribar als 100 milions (el 2019 havien estat 97,8 milions). Un cop superada la pandèmia, el 2022 els comptes van pujar fins als 106,6 milions, mentre que el 2023 en van ser 117,7 i el 2024 un total de 128,3. L'any passat el pressupost va ser de 137,4 milions.
Pròrroga pressupostària
El rector de la UdG, Josep Calbó, ha destacat que el pressupost s’ha elaborat “en un context financer marcat per la pròrroga pressupostària de la Generalitat de Catalunya i per les limitacions estructurals del sistema universitari català”. Tot i això, ha afegit que “treballaran per garantir el funcionament ordinari de la institució i preservar la qualitat de la docència, la recerca i els serveis universitaris”, tot i que “seguirem reclamant al govern de la Generalitat una millora del finançament de les universitats públiques i avançar cap a un model de finançament més estable i suficient que garanteixi l’acompliment de la missió de la universitat”.
Una de les principals novetats dels comptes del 2026 és que incorporen per primera vegada informes d’impacte mediambiental i de perspectiva de gènere que acompanyen el document pressupostari. Segons la UdG, aquests informes permeten analitzar de manera sistemàtica com les decisions pressupostàries incideixen en la sostenibilitat ambiental i en la igualtat entre dones i homes, i reforcen el compromís de la universitat amb una gestió pública responsable, transparent i alineada amb els valors d’igualtat, sostenibilitat, equitat i responsabilitat social.
La Generalitat continua sent la principal font de finançament de la UdG. Pel que fa als ingressos propis, la previsió per matrícula, taxes i serveis se situa en 23,9 milions d’euros. El pressupost també contempla un lleuger increment dels ingressos procedents dels estudis oficials de grau, vinculat a la previsió d’augment de l’estudiantat, mentre es mantenen els preus acadèmics.
Recerca
En l’àmbit de la recerca, el pressupost del 2026 inclou 12,76 milions d’euros per a projectes amb finançament específic, principalment procedents de convocatòries competitives estatals i internacionals. A això s’hi afegeixen 3,37 milions d’euros del Pla d’Inversions Universitàries destinats a la millora d’infraestructures i de les tecnologies de la informació.
La despesa de personal continua sent el principal capítol dels comptes, amb 100,18 milions d’euros, que representen el 71,4% del pressupost total. Aquesta partida ha de permetre assumir els increments retributius, el creixement vegetatiu del cost de la plantilla i la incorporació de noves places de professorat i de personal tècnic i d’administració, especialment vinculades a l’augment d’estudiants i finançades majoritàriament amb recursos propis. A més, el pressupost destina 1,87 milions d’euros a beques i ajuts i preveu 21 milions d’euros en despeses corrents per garantir el funcionament ordinari de la universitat.
Canvi de nom
En la mateixa sessió, el Consell de Govern també ha aprovat les memòries de dos nous estudis de cara al curs 2027-2028: el grau en Farmàcia i el màster Regenerative Travel for Transformative Change (RETRACE), que impartirà la Facultat de Turisme. Igualment, s’ha aprovat el canvi de denominació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, que passarà a dir-se Facultat d’Economia i Empresa.
