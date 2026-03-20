Ariadna Mateu serà la candidata de Junts a Salt a les municipals del 2027
L’assemblea local de militants l'ha ratificat per unanimitat
Ariadna Mateu i Batlle serà la cap de llista de Junts per Salt a les eleccions municipals previstes per a l’any vinent. L’assemblea local de militants de la formació la va ratificar per unanimitat aquest dijous al vespre, en un acte en què també van participar la presidenta local, Anna Coll; la presidenta comarcal i actual tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Salt, Fanny Carabellido, i els regidors de Junts per Salt Adrià Martín i Judit Dalmau.
“Visc i sento Salt al 100%”
Mateu, nascuda a Salt fa 55 anys, és administrativa comptable i ha desenvolupat la seva trajectòria professional en diferents empreses vinculades a l’àmbit de la gestió. Més enllà de la seva activitat laboral, la nova candidata ha estat vinculada durant anys al teixit associatiu del municipi. Mateu va formar part del col·lectiu que va impulsar els Marrecs de Salt i també ha col·laborat amb entitats i col·lectius com Càritas, la Coral Tribana, l’AFA de l’escola Pompeu Fabra i el Bàsquet de Salt. “Visc i sento Salt al 100%, perquè és el municipi on vaig néixer i he format el meu projecte de vida. Tinc la il·lusió, les ganes i el temps per dedicar a millorar la nostra vila”, ha afirmat la candidata de Junts.
Mateu també ha assegurat que el coneixement del municipi i de la seva xarxa associativa li ha permès tenir contacte amb “les diferents realitats que hi conviuen”. En aquest sentit, ha defensat l’inici d’una nova etapa política dins la formació per construir “un nou projecte” i de fer “un salt de qualitat” per al municipi.
Junts afrontarà així les pròximes municipals amb una nova cap de llista després que, als comicis del 2023, la candidatura l’encapçalés Robert Fàbregas. Fàbregas va deixar l’Ajuntament el desembre d’aquell mateix any per motius personals. La seva renúncia va permetre l’entrada al ple de Fanny Carabellido, que ocupava el cinquè lloc de la candidatura i que ja havia estat regidora de Salt entre el 2007 i el 2019.
