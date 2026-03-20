Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
habitatge Gironaagenda Gironafira Alimentariavaga docentsdesaparegut BarcelonaMíchel SánchezCuba
instagramlinkedin

Bescanó torna a acollir la Fira de l'Embotit amb una 29a edició plena de productes locals i activitats

La localitat celebra diumenge l'esdeveniment nascut el 1996, on es podrà gaudir de degustacions, concursos i la novetat del primer concurs de pasturatge

Una de les parades de la fira de l'any passat.

Una de les parades de la fira de l'any passat. / David Aparicio

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Bescanó es tornarà a omplir aquest diumenge (22 de març) de fuets, llonganisses, salsitxes, cultura popular i milers de visitants amb motiu de la 29a edició de la Fira Gastronòmica de l'Embotit. Entre les deu del matí i les set de la tarda es podrà gaudir d'un programa ben farcit d'activitats, com ara les tradicional trobada de Puntaires o audició de sardanes, concursos, tallers, degustacions o balls. Aquest any, com a novetat, es farà el primer concurs de pasturatge.

Durant tota la fira, a més, el parc Lluís Vigué acollirà el servei de bar i menjars, i les atraccions infantils. Les diferents parades estaran repartides per diferents indrets del Barri Vell. La Fira Gastronòmica de l'Embotit va néixer l'any 1996 a Bescanó, amb l'objectiu de promoure a través de la venda directa, productes d’alimentació d'artesania del país. 

El programa d'actes.

El programa d'actes. / Ajuntament de Bescanó

Un any més, la Fira coincideix amb la celebració de la 5a edició a la MACEB, la Mostra d'Art Contemporani Emergent de Bescanó, amb la intenció de fer accessible al gran públic el món de l’Art Conceptual. La Mostra vol donar a conèixer el talent artístic del nostre territori i alhora fomentar la innovació i l’excel·lència en les pràctiques artístiques contemporànies.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Ariadna Mateu serà la candidata de Junts a Salt a les municipals del 2027

Banyoles estrena un comptador de bicicletes a l’Estany

Metges de Catalunya constata un augment del seguiment de la vaga a Girona

Peralada prepara la Processó dels Dolors, un dels actes més emblemàtics de la Setmana Santa, per al 27 de març de 2026

Míchel Sánchez: "Encara no hem parlat de la renovació, primer la permanència"

El festival Portalblau suma Maria del Mar Bonet i Maria Jaume a la programació d'estiu

Ernesto Valverde anuncia que no seguirà a l'Athletic la pròxima temporada després de la derrota a Montilivi

Les imatges de la concentració per denunciar l'agressió física d'un usuari a una professional dels Serveis Socials al Baix Empordà
