Bescanó torna a acollir la Fira de l'Embotit amb una 29a edició plena de productes locals i activitats
La localitat celebra diumenge l'esdeveniment nascut el 1996, on es podrà gaudir de degustacions, concursos i la novetat del primer concurs de pasturatge
Bescanó es tornarà a omplir aquest diumenge (22 de març) de fuets, llonganisses, salsitxes, cultura popular i milers de visitants amb motiu de la 29a edició de la Fira Gastronòmica de l'Embotit. Entre les deu del matí i les set de la tarda es podrà gaudir d'un programa ben farcit d'activitats, com ara les tradicional trobada de Puntaires o audició de sardanes, concursos, tallers, degustacions o balls. Aquest any, com a novetat, es farà el primer concurs de pasturatge.
Durant tota la fira, a més, el parc Lluís Vigué acollirà el servei de bar i menjars, i les atraccions infantils. Les diferents parades estaran repartides per diferents indrets del Barri Vell. La Fira Gastronòmica de l'Embotit va néixer l'any 1996 a Bescanó, amb l'objectiu de promoure a través de la venda directa, productes d’alimentació d'artesania del país.
Un any més, la Fira coincideix amb la celebració de la 5a edició a la MACEB, la Mostra d'Art Contemporani Emergent de Bescanó, amb la intenció de fer accessible al gran públic el món de l’Art Conceptual. La Mostra vol donar a conèixer el talent artístic del nostre territori i alhora fomentar la innovació i l’excel·lència en les pràctiques artístiques contemporànies.
