D’on surten els ingressos de la UdG: la Generalitat continua com a principal font de finançament
La universitat preveu 23,9 milions per matrícules, taxes i serveis, i 12,76 milions per a projectes de recerca amb finançament específic
La Generalitat de Catalunya continua sent la principal font de finançament de la Universitat de Girona, segons recull el projecte de pressupost per al 2026 aprovat pel Consell de Govern. En paral·lel, la universitat preveu ingressar 23,9 milions d’euros per matrícules, taxes i serveis, en un context en què s’espera un lleuger augment de l’estudiantat als estudis de grau mentre es mantenen els preus acadèmics, en línia amb el compromís de la institució amb l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats.
Els comptes també reflecteixen el pes de la recerca en l’estructura econòmica de la universitat. El pressupost incorpora 12,76 milions d’euros per a projectes amb finançament específic, principalment provinents de convocatòries competitives estatals i internacionals. Aquesta línia consolida la capacitat de la UdG per captar recursos externs i reforça la recerca com un dels seus eixos estratègics. A més, el Pla d’Inversions Universitàries aporta 3,37 milions d’euros destinats a la millora d’infraestructures i de les tecnologies de la informació.
Pel costat de la despesa, el capítol de personal torna a concentrar la major part dels recursos. La universitat hi destina 100,18 milions d’euros, una xifra que representa el 71,4% del pressupost total. Aquesta partida ha de permetre assumir els increments retributius, el creixement vegetatiu del cost de la plantilla i la incorporació de noves places de professorat i de personal tècnic i d’administració, especialment vinculades a l’augment d’estudiants.
El pressupost del 2026 es completa amb 1,87 milions d’euros destinats a beques i ajuts, amb l’objectiu de reforçar el suport a l’estudiantat, la mobilitat i la inclusió. A més, s’hi preveuen 21 milions d’euros en despeses corrents per garantir el funcionament ordinari de la universitat i el manteniment dels serveis.
