Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
habitatge Gironaagenda Gironafira Alimentariavaga docentsdesaparegut BarcelonaMíchel SánchezCuba
instagramlinkedin

Girona crea uns clauers per obrir els contenidors intel·ligents i les àrees temporals

Els dispositius, amb les mateixes funcions que la targeta de residus, es podran demanar a partir de dilluns a les oficines i deixalleries mòbils

Una àrea del barri de Pla de Palau – Sant Pau reforçada amb més contenidors. / Ajuntament de Girona

Girona

L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa uns clauers que permeten obrir els contenidors intel·ligents i les àrees temporals de residus, amb les mateixes funcions que la targeta identificativa. L’objectiu és facilitar l’ús del sistema a la ciutadania, ja que es tracta d’un format més pràctic que es pot portar amb les claus.

Els nous dispositius també permeten fer ús del servei de deixalleria, tant fixa com mòbil. “Amb aquests clauers fem un pas més cap a flexibilitzar el model de gestió de residus domèstic. Disposar d’aquest clauer, que té les mateixes funcions que les targetes que ja tenim a casa nostra, facilita el simple fet de llançar els nostres residus o anar a la deixalleria, tant a la fixa com a les mòbils”, ha destacat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot.

Oficines de Suport a la Gestió de Residus

Els clauers es podran sol·licitar i recollir a partir de dilluns 23 de març a qualsevol de les quatre Oficines de Suport a la Gestió de Residus o a les deixalleries mòbils, dins l’horari habitual de cada servei. Per obtenir-los, caldrà presentar una de les targetes electròniques associades a l’habitatge o bé acreditar el lloc de residència amb documentació oficial, com el DNI, un certificat d’empadronament o el contracte de lloguer. L’Ajuntament lliurarà un clauer per habitatge que el sol·liciti, i aquest serà operatiu passades 24 hores des de la seva activació. Igual que les targetes, els dispositius estan vinculats a l’habitatge i no a una persona concreta.

Paral·lelament, el consistori ha començat a reforçar algunes àrees de contenidors intel·ligents amb més unitats per a les fraccions de paper i envasos, en aquells punts on s’ha detectat una major generació de residus.

El nou model de recollida amb contenidors intel·ligents es va començar a implantar el mes de gener i permet als veïns dels barris on ja està actiu llençar totes les fraccions cada dia i a qualsevol hora mitjançant la targeta o, a partir d’ara, també amb el clauer.

Actualment, el 91% de la població de Girona ja disposa de targeta identificativa de residus. Les persones que encara no en tinguin poden recollir-la a les oficines situades als barris de Fontajau, Carme-Vista Alegre, Sant Narcís i el Barri Vell. En cas de pèrdua, cal donar-la de baixa, i qualsevol modificació de dades es pot gestionar en aquests punts o a les deixalleries mòbils.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
