Girona inaugurarà l’entorn pacificat de la parròquia de Sant Pau amb música i jocs
L'acte es farà dissabte 28 de març al tram del carrer de Narcís Blanch i Illa que s’ha convertit en una zona exclusiva per a vianants
L’Ajuntament de Girona inaugurarà dissabte 28 de març l’espai pacificat de l’entorn de la parròquia de Sant Pau amb un vermut musical i activitats pensades per a tota la família. La proposta tindrà lloc al tram del carrer de Narcís Blanch i Illa que ha passat a ser un espai exclusiu per a vianants.
La jornada començarà a les 12 del migdia amb l’actuació en directe d’un DJ. A més, les persones que s’hi acostin també podran participar en jocs de fusta i en partides d’escacs amb peces gegants. “Hem creat un nou espai dedicat a la mainada, nascut precisament a través d'una proposta del Consell d'Infants de la ciutat. Volem que la ciutat guanyi més espais de vida, que la gent pugui sortir al carrer i compartir la via pública. Volem més vida a fora, i amb actuacions com aquesta posem el benestar de les persones en primer pla”, ha destacat el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font.
Una nova plaça
Les obres de reurbanització del carrer de Narcís Blanch i Illa, entre els carrers del Riu Llierca i del Riu Ser, han permès pacificar l’entorn de la parròquia de Sant Pau. L’actuació ha servit per crear una plaça per al barri en un punt on hi ha una pista poliesportiva i una zona d’estada i de joc amb una taula de ping-pong.
Amb aquesta intervenció, aquest punt del barri de Pla de Palau-Sant Pau s’ha transformat en una zona d’esbarjo més segura, saludable i jugable, ja que s’hi ha eliminat el trànsit rodat i, en conseqüència, també el fum i el soroll dels vehicles. El projecte és fruit d’un acord entre l’anterior govern de Junts per Catalunya i el grup municipal de Guanyem Girona en el marc dels pressupostos del 2020. La proposta es va treballar conjuntament amb la mainada del Consell de la Infància i es va presentar a l’Associació de Veïns de Pla de Palau-Sant Pau, que hi va poder fer aportacions.
