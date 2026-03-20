L’Ajuntament de Girona contracta cinc persones migrades en situació de vulnerabilitat per fomentar la inserció laboral
Les persones contractades, amb perfils diversos, faran tasques d'auxiliars en diferents serveis municipals, a més de rebre formació en informàtica
L’Ajuntament de Girona ha contractat cinc persones migrades en situació de vulnerabilitat en el marc del programa Treball i Formació – línia ACOL, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons Social Europeu. L’objectiu d’aquest projecte és fomentar la inserció laboral i la inclusió social de persones migrades que es trobaven en situació administrativa irregular.
“Des de l’Ajuntament de Girona treballem per facilitar l’accés al mercat laboral de les persones migrades en situació de vulnerabilitat, no només amb contractació, sinó amb itineraris integrals que reforcen les seves competències i autonomia. Amb aquesta iniciativa, reafirmem el nostre compromís amb les polítiques actives d’ocupació inclusives i amb la igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania”, ha destacat la regidora de Treball, Raquel Robert Rubio.
En aquesta edició, s’han incorporat cinc persones —tres homes i dues dones— amb perfils diversos, que desenvoluparan tasques com a personal auxiliar pràctic i auxiliar administratiu en diferents serveis municipals pel període d'un any. Concretament, prestaran suport al Centre Cívic Barri Vell – Mercadal, al Bòlit, a l’Arxiu Municipal i a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona.
El programa permet a aquestes persones obtindre l’autorització de residència i treball per arrelament sociolaboral. D’aquesta manera, es facilita l’accés al mercat laboral en condicions dignes i s’afavoreix l’autonomia personal i econòmica d’aquest col·lectiu. Les contractacions tenen una durada de dotze mesos.
A més de la contractació laboral, el programa inclou un itinerari integral que combina formació transversal i acompanyament professional. Les persones contractades rebran una formació de 60 hores en informàtica dins l’horari laboral i comptaran amb suport tècnic per facilitar l’adaptació al lloc de treball, reforçar competències professionals i millorar l’ocupabilitat futura.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament reforça el seu compromís amb la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la promoció de polítiques actives d’ocupació inclusives. El projecte contribueix a generar oportunitats laborals per a persones en situacions de vulnerabilitat i a promoure la plena participació social i laboral a la ciutat.
El programa Treball i Formació – línia ACOL està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, en el marc de les polítiques de foment de l’ocupació i la inclusió social a Catalunya.
