Llagostera inverteix de 340.000 euros per millorar els equipaments esportius
Les actuacions compten amb una subvenció de 160.000 euros del Pla de Xoc 2025-2028 de la Generalitat de Catalunya
L’Ajuntament de Llagostera executarà diverses actuacions de millora als equipaments esportius municipals gràcies a la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Xoc d’equipaments esportius per al període 2025-2028. El projecte inclou tres línies d’actuació principals que permetran millorar la seguretat, la funcionalitat i la qualitat de les instal·lacions esportives del municipi. En total, la inversió prevista ascendeix a 341.587 euros, dels quals 160.000 euros provenen de la subvenció concedida.
La primera actuació se centra en la reforma i millora del Pavelló Esportiu Municipal, amb una inversió de 237.311 euros. Entre les intervencions previstes hi ha la substitució del paviment de la pista, la millora de les portes d’emergència, la renovació de la il·luminació amb tecnologia LED i la millora del sistema de sonorització, així com altres actuacions destinades a optimitzar l’ús de l’espai.
Pel que fa al Pavelló Polivalent, s’hi destinaran 61.321 euros per a actuacions com la impermeabilització de la coberta, la millora de les portes d’emergència, la instal·lació d’un rocòdrom i posar elements de protecció a l’escenari i columnes per fer activitats esportives de forma segura. La tercera actuació es desenvoluparà al camp de futbol municipal, amb una inversió de 42.955 euros, i inclou la millora del sistema d’il·luminació, la renovació de la tanca del recinte i la millora del sistema de sonorització.
El regidor d’esports, Jordi Mir, ha destacat que aquest conjunt d’actuacions respon a "la voluntat de l’Ajuntament de continuar invertint en la modernització i manteniment dels equipaments esportius, amb l’objectiu de garantir unes instal·lacions segures, eficients i adaptades a les necessitats dels usuaris i de les entitats esportives del municipi".
El Pla de Xoc d’equipaments esportius de la Generalitat té com a objectiu donar suport als ens locals per millorar les infraestructures esportives arreu del territori, fomentant la pràctica esportiva i el benestar de la ciutadania.
