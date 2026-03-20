Un motorista resulta ferit en una topada amb un cotxe a Girona

L’accident s’ha produït a la cruïlla de l’avinguda de Barcelona amb el carrer de la Creu

Motorista ferit després de topar amb un cotxe a la cruïlla de l’avinguda de Barcelona amb el carrer de la Creu. / DdG

Tony Di Marino

Girona

Un motorista ha resultat ferit aquest dijous a la tarda en un accident de trànsit a Girona després de topar amb un cotxe a la cruïlla de l’avinguda de Barcelona amb el carrer de la Creu. L’avís s’ha rebut cap a les 18.33 hores.

Per causes que no han transcendit, la motocicleta i un turisme han col·lidit en aquest punt de la ciutat. A conseqüència de l’impacte, el conductor de la moto ha caigut a la calçada i ha hagut de ser atès pels serveis d’emergència.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), dels Mossos d’Esquadra i dels Bombers de la Generalitat. De moment no ha transcendit l’estat del ferit ni si ha estat traslladat a un centre hospitalari. L’accident ha provocat afectacions puntuals al trànsit a la zona.

