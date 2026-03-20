Rescaten un home ferit després de caure dins d’un pou de 10 metres de fondària a Flaçà
La víctima, de 37 anys, feia tasques de paleteria quan va cedir part de la tapa del pou
Un home de 37 anys va resultar ferit aquest dijous a Flaçà després de caure dins d’un pou accidentalment mentre feia tasques de paleta a la façana d’una casa del carrer Comerç.
Segons els Bombers, part de la tapa del pou va cedir de cop i l’home es va precipitar a l’interior. El pou, d’uns 10 metres de fondària, contenia aigua.
Malgrat que va quedar conscient, l’home va patir un trau al cap poc profund i contusions en un braç.
Arran dels fets, es van activar els serveis d’emergència, amb la mobilització de Bombers, SEM i Mossos d’Esquadra.
Els Bombers hi van desplaçar cinc dotacions, entre les quals una dels GRAE d’Olot. Finalment, els efectius del parc de la Pera van aconseguir assegurar l’home i remuntar-lo amb un triangle de rescat.
Un cop a fora, els sanitaris del SEM el van atendre i, posteriorment, el van evacuar a l’hospital Josep Trueta de Girona amb ferides de poca consideració.
