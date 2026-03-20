Rescaten un home ferit després de caure dins d’un pou de 10 metres de fondària a Flaçà

La víctima, de 37 anys, feia tasques de paleteria quan va cedir part de la tapa del pou

Els bombers treballant per extreure l'home que havia caigut al pou d'una casa de Flaçà. / Bombers de la Generalitat

Un home de 37 anys va resultar ferit aquest dijous a Flaçà després de caure dins d’un pou accidentalment mentre feia tasques de paleta a la façana d’una casa del carrer Comerç.

Segons els Bombers, part de la tapa del pou va cedir de cop i l’home es va precipitar a l’interior. El pou, d’uns 10 metres de fondària, contenia aigua.

Malgrat que va quedar conscient, l’home va patir un trau al cap poc profund i contusions en un braç.

Arran dels fets, es van activar els serveis d’emergència, amb la mobilització de Bombers, SEM i Mossos d’Esquadra.

Els Bombers hi van desplaçar cinc dotacions, entre les quals una dels GRAE d’Olot. Finalment, els efectius del parc de la Pera van aconseguir assegurar l’home i remuntar-lo amb un triangle de rescat.

Un cop a fora, els sanitaris del SEM el van atendre i, posteriorment, el van evacuar a l’hospital Josep Trueta de Girona amb ferides de poca consideració.

