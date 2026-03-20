La sortida de Girona del conveni obliga els treballadors de la deixalleria de Sarrià a assumir una reducció de jornada i sou
CSIF denuncia que tres treballadors de la instal·lació han vist reduïda la jornada en un 33% i qüestiona la gestió de la mesura per part dels ajuntaments i de l’empresa concessionària
La sortida de l’Ajuntament de Girona del conveni d’ús de la deixalleria de Sarrià de Ter ha acabat tenint conseqüències laborals sobre els treballadors del servei. Segons la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), tres empleats de la instal·lació han vist reduïda la jornada en un 33% i, en conseqüència, també el sou.
El sindicat ha alertat d’aquests perjudicis després que Girona deixés d’utilitzar la instal·lació per “dificultats tècniques vinculades al servei de residus”. Tal com va informar el consistori, la ciutadania de Girona no pot fer servir des del divendres 13 de març la deixalleria de Sarrià de Ter i s’ha de desplaçar fins a la de Mas Xirgu. El mateix ajuntament va indicar que la previsió és restablir el servei durant l’estiu.
Aquesta sortida del conveni ha obligat Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Medinyà i Cervià de Ter a reorganitzar el funcionament de la deixalleria i mantenir-la oberta amb un horari reduït per garantir-ne la viabilitat econòmica. CSIF sosté que aquesta reorganització ha tingut un impacte directe sobre els treballadors.
Improcedent
Segons denuncia el sindicat, divendres passat els alcaldes de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Cervià de Ter es van presentar a la instal·lació per comunicar directament als empleats la reducció de jornada, tot i que es tracta de personal contractat per una empresa privada. CSIF considera aquest fet improcedent i també assegura que l’empresa concessionària, Revalora, va comunicar aquell mateix dia el nou quadrant laboral amb reducció de jornada i salari de manera informal, sense negociació prèvia ni el procediment legal adequat.
El sindicat atribueix responsabilitats al Consell Comarcal del Gironès, a l’Ajuntament de Girona, a l’empresa concessionària i als responsables municipals implicats. En aquest sentit, considera inacceptable que l’impacte econòmic de la reorganització del servei recaigui sobre els treballadors i exigeix que Revalora assumeixi el salari íntegre dels empleats.
CSIF també adverteix que, si no es produeix una rectificació per part de l’empresa i de les administracions implicades, emprendrà accions legals per defensar els drets dels treballadors afectats.
