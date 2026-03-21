Aigua és Vida reivindica un cabal ecològic pel Ter amb la tradicional palanganada a Girona
Amb gots, ampolles i garrafes, una quinzena de persones participen en l'acte llançant aigua des del pont de Pedra al riu Onyar
Un any més, i coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua (que és aquest diumenge), l'associació Aigua és Vida ha reivindicat un cabal ecològic pel Ter, amb la tradicional palanganada des del pont de Pedra de Girona. L'esdeveniment ha arribat aquest any a la setzena edició. Una quinzena de persones han llençat aigua al riu Onyar amb gots, ampolles o garrafes.
El president d'Aigua és Vida, Pau Masramon, ha remarcat que "encara que els embassaments estan plens, no hi ha un cabal ecològic". També ha fet un crit de "visca el Ter!" i tots els assistents han clamat per "més aigua al Ter".
