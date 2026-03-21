La Botiga al Carrer de Girona celebra una nova edició amb parades al carrer i productes de tot tipus
Sota les voltes de plaça Catalunya, al carrer Nou i al carrer Migdia, els visitants han trobat des de moda fins a articles esportius en aquesta edició
A la tercera ha anat la vençuda. La Botiga al Carrer de Girona s'ha pogut celebrar aquest dissabte després que els dos anteriors s'hagués d'ajornar pel mal temps. Ja fa molts anys que l'esdeveniment és un referent a la ciutat i, habitualment, marca l'inici de la primavera, estiu i tardor. Les botigues, així, canvien l'activitat comercial habitual per parades al carrer i aprofiten aquestes jornades per oferir productes a preus rebaixats.
Aquest dissabte, els visitants han pogut trobar una gran varietat de productes, des de moda, complements o joies, fins a productes per la llar, joguines o articles d'esports, entre d'altres molts. És Girona Centre Eix Comercial qui s'encarrega d'organitzar l'activitat a diferents carrers de la ciutat. Entre d'altres, sota la voltes de plaça Catalunya, el carrer Nou, o el carrer Migdia.
