La Generalitat tallarà tots els pins de la pineda de l’escola Annexa de Girona per garantir la seguretat
El departament ho va acordar aquest dimecres amb l’Ajuntament de Girona després dels últims episodis de caiguda d’arbres
La Generalitat tallarà tots els pins de la pineda de l’escola Annexa-Joan Puigbert de Girona com a “solució definitiva” al problema de seguretat detectat en aquest espai. Així s’ha acordat després de la reunió mantinguda aquest dimecres a la tarda amb l’Ajuntament de Girona, en què també es va establir que l’actuació l’assumirà el Departament.
La decisió arriba després de la caiguda d’un altre pi aquest diumenge a causa de les ventades, un episodi que ha reactivat la preocupació de la comunitat educativa i de les famílies. Amb aquest ja són tres els arbres que han caigut des del 2020 en aquesta zona situada a tocar del centre escolar, fet que ha tornat a posar el focus en l’estat de la pineda i en la necessitat d’actuar per garantir la seguretat.
Arran d’aquest últim incident, l’Ajuntament de Girona havia reclamat una reunió urgent per abordar la situació. Mentrestant, el consistori manté l’espai tancat i amb una zona de prevenció al seu voltant per evitar riscos mentre no s’executi la intervenció.
El conflicte fa mesos que s’arrossega. Aquest dimecres, la regidora d’Educació de Girona, Queralt Vila, va acusar la Generalitat de no haver executat els ancoratges que, segons assegurava, havien recomanat els tècnics per estabilitzar la pineda. Vila situava l’origen del problema a l’estiu passat, quan la Generalitat va fer una actuació per evitar l’erosió de l’espai natural que, segons la regidora, “va ser poc curosa” i “va afectar algunes arrels”, fet que “va provocar la caiguda d’un pi”.
Segons va explicar la responsable municipal, després d’aquell primer episodi l’Ajuntament va tancar la zona, va delimitar una àrea de seguretat i va demanar un estudi tècnic per determinar quines mesures calia adoptar. Vila apunta que un primer informe recomanava l’ancoratge de tres exemplars, però la Generalitat no el va arribar a executar. Posteriorment, afegia, un segon estudi ja no plantejava actuar només sobre tres arbres, sinó ancorar tota la pineda, una actuació que tampoc no es va acabar fent.
La situació s’havia tornat “alarmant”
La direcció de l’Annexa-Joan Puigbert també havia advertit en un comunicat a les famílies que la situació s’havia tornat “alarmant” després de la nova caiguda d’un pi aquest diumenge. El centre recordava que ja és el tercer arbre que cau des del 2020 i lamentava que les actuacions per resoldre el problema “tarden molt a arribar”. També criticava la “burocràcia institucional” i la manca d’entesa entre administracions per desencallar una solució.
