Més de 100 organitzacions impulsen un pacte per garantir el futur de la pagesia
El document presentat per l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial (acTe) recull deu propostes prioritàries per transformar el sistema alimentari català
La Casa de Cultura de Girona ha acollit aquest dissabte la presentació del Pacte català per la Sobirania Alimentària, una iniciativa impulsada per l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial (acTe) que vol situar al centre del debat el futur de la pagesia i la transformació del model agroalimentari a Catalunya. Segons els promotors, el document és fruit de mesos de treball col·lectiu, del consens entre més de 100 organitzacions i amb la participació de més de 200 persones. El pacte s’ha donat a conèixer en el marc del Fòrum per la Sobirania Alimentària, una trobada que ha reunit moviments socials, organitzacions agràries i col·lectius ecologistes.
"Necessitem construir aliances des del sí, des de l’afirmació i des de la proposta", ha destacat Eva Vilaseca, membre de l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial. I ha continuat: "No n’hi ha prou amb lluitar contra alguna cosa; també hem de lluitar per alguna cosa. Per això, la nostra preocupació i la nostra obsessió és construir una proposta i un projecte polític per a la transició ecosocial a Catalunya que sigui desitjable per a una majoria social. La nostra manera de fer-ho és senzilla: convidar gent diversa, diferent, a seure, a pensar juntes i a decidir juntes quin futur volem i com podem lluitar per fer-lo possible. I això és el que ens proposem amb els pactes ecosocials, començant pel Pacte per la Sobirania Alimentària". Entre les entitats que han participat en aquest procés hi ha col·lectius com Unió de Pagesos, el Sindicat de Llogateres i Revolta Pagesa, entre d’altres.
Segons l’organització, per primera vegada, sectors com la pagesia, l’ecologisme i diversos moviments socials han construït una agenda compartida per abordar la crisi del sistema alimentari. El text recull deu propostes prioritàries per garantir la continuïtat de l’activitat agrària i avançar cap a un model més sostenible i arrelat al territori. Entre les mesures plantejades hi ha facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra, assegurar preus justos per als productors i assumibles per a la població, impulsar circuits curts de comercialització, reforçar la compra pública alimentària, protegir el sòl agrari i avançar cap a una alimentació saludable i sostenible per a tothom. També s’hi inclou la voluntat de fomentar el cooperativisme i d’obrir el debat sobre una Seguretat Social de l’Alimentació de caràcter universal.
Un context de crisi
Els impulsors del pacte emmarquen la iniciativa en un context que defineixen com una crisi del model alimentari català, marcat per l’emergència climàtica, l’encariment dels aliments i les dificultats creixents de la pagesia per mantenir l’activitat. Segons exposen al document, en cinc anys els preus del menjar a Catalunya han augmentat un 34%, amb increments superiors al 30% en productes com la llet, els ous o la carn, i de més del 100% en l’oli d’oliva. També alerten del risc de retrocés en les polítiques ecosocials i de l’impacte que poden tenir alguns acords internacionals sobre la pagesia europea, com el tractat amb Mercosur.
Un dels elements centrals del pacte és la voluntat de superar la divisió històrica entre la pagesia i l’ecologisme i construir aliances àmplies davant d’un sistema que, segons denuncien els col·lectius promotors, dificulta tant la supervivència de la petita pagesia com l’accés de la població a una alimentació saludable.
