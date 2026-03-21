Els Mossos atribueixen a una parella de Rubí el robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Rubí un home de 28 anys i una dona de 29 a qui els investigadors atribueixen la sostracció de 71 telèfons mòbils en discoteques, entorns d’oci i festes majors de Catalunya, entre les quals hi ha Salt. Segons la policia, la parella actuava des de l’1 de març del 2025 i concentrava bona part dels aparells en un pis de l’avinguda Catalunya de Rubí, que apareixia repetidament com a ubicació GPS poques hores després dels furts.
La investigació va arrencar quan els policies van detectar que una quantitat elevada de telèfons mòbils sostrets en espais d’oci d’arreu del país enviaven senyal des d’un mateix domicili de Rubí. A partir d’aquí, els agents van anar lligant els casos i van concloure que els fets seguien un patró repetit: els robatoris es cometien en locals nocturns, festes majors i ambients similars de diversos municipis de Catalunya, entre els quals Mataró, Salt, Igualada, Mollerussa, Lleida, Tarragona, Reus i Salou.
Segons els Mossos, la majoria de víctimes eren noies joves que els sospitosos haurien seleccionat prèviament. La policia assenyala també que la gran majoria dels terminals sostrets eren d’una mateixa marca d’alta gamma. En la major part dels casos es tractava de furts, tot i que en algunes ocasions els investigats també haurien actuat mitjançant estrebades.
Un pis de Rubí com a punt de retorn dels terminals
La clau de la investigació és aquest rastre digital. Al cap de poques hores dels robatoris, els terminals acabaven situant-se en un pis de l’avinguda Catalunya de Rubí. Això va permetre als investigadors reforçar la hipòtesi que la parella havia convertit aquesta activitat en el seu modus vivendi. Sempre segons la policia, es desplaçaven als llocs on actuaven amb vehicles de lloguer que anaven canviant setmanalment.
L’operatiu per arrestar-los es va fer l’1 de març, cap a les 05.00 hores, quan els agents els van interceptar mentre estacionaven el vehicle a la mateixa avinguda Catalunya. En l’escorcoll, els policies hi van trobar quatre telèfons mòbils que, segons la investigació, acabaven de ser sostrets en una discoteca de Mataró.
Què es va trobar al registre
Aquell mateix dia, els Mossos van escorcollar el domicili de la parella. A l’interior hi van localitzar documentació falsa, 250 euros, un terminal mòbil i una llibreta amb anotacions sobre preus de terminals i dates de festes majors de Catalunya. Amb aquest material i el treball d’investigació previ, la policia sosté que ha pogut acreditar la participació dels dos detinguts en la sostracció de 71 mòbils.
Els arrestats acumulen 23 antecedents policials entre tots dos i van passar a disposició judicial el 3 de març al jutjat de Rubí. El cas dibuixa una ruta delictiva que travessa bona part del país i que, en clau gironina, situa Salt entre els municipis on els investigadors han detectat furts vinculats a aquesta mateixa parella.
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- Viure amb 1.000 euros al mes: la jubilació que obliga a comptar cada cèntim
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Aquestes són les empreses gironines que participaran a la fira Alimentaria+Hostelco 2026
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú