Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
Per primera vegada ha guanyat un negoci de la ciutat en la sisena edició del certamen
Fava d'or com a millor pastisseria del Girona durant els últims sis anys, des de 2020 una de les cinquanta millor pastisseria de Catalunya reconegudes amb la Fava de Cacau, reconeguda amb el Sol Repsol el 2023 i 2024 i, des d'aquest dissabte, premi al millor xuixo del món. L'emblemàtica Pastisseria Tornés de Girona ha estat escollida per unanimitat per part del jurat com el local que fa el millor xuixo del món en la sisena edició del certamen.
Inaugurada el 1965 i actualment ubicada al carrer del Migdia, la pastisseria passa ara per la segona generació amb Josep Maria Tornés que ha estat l'encarregat de recollir el guardó. Ha explicat que era un reconeixement "per casa, per la família i per l'equip" i ha apuntat que no recorda "massa dies" a la seva vida "sense haver fet xuixos a casa", sigui en més o menys quantitat. Per a Tornés, ha explicat que alguns fan al xuixo d'alguna manera i altres d'un altre, afegint un toc de llimona o més o menys canyella. Per això, és "important" haver guanyat aquest premi per unanimitat, ja que "per gustos, colors".
És la primera vegada que una pastisseria de la ciutat de Girona. En les primeres edicions del concurs, el premi s'entregava cada dos anys, mentre que des de 2024 ho fa de forma anual. Anteriorment, havien guanyat la pastisseria Padrés de Banyoles (2018), la Fleca Pa Artesà del Vallès (2020), la pastisseria Juhé de l’Escala (2022), la pastisseria Triomf de Barcelona (2024) i, l'any passat, la pastisseria Trias de Santa Coloma de Farners.
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- Viure amb 1.000 euros al mes: la jubilació que obliga a comptar cada cèntim
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Aquestes són les empreses gironines que participaran a la fira Alimentaria+Hostelco 2026
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú