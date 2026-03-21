El PSC de Girona alerta del risc de despreniments a Montjuïc i reclama una actuació urgent a Pedret
Els socialistes denuncien l’estat obsolet de les malles de contenció i adverteixen del perill per als veïns, especialment als edificis més propers a la muntanya
El grup municipal del PSC ha alertat del risc de despreniments a la muntanya de Montjuïc i ha reclamat a l’Ajuntament de Girona una actuació urgent a la zona de Pedret per garantir la seguretat dels veïns i veïnes. Després de visitar la zona i recollir el testimoni dels residents afectats, els socialistes denuncien que l’estat de les malles de contenció és “clarament deficient i obsolet”, amb trams on no s’han renovat en dècades i fins i tot punts on ja no n’hi ha.
“La malla no s’ha canviat en 30 o 40 anys i en alguns llocs es veu clarament que està a punt de cedir” ha advertit la portaveu del grup municipal, Bea Esporrín. “No estem davant d’un problema menor, sinó d’un risc real de despreniments que pot tenir conseqüències greus”, ha continuat alertant la portaveu del grup. Segons el PSC, els edificis més exposats són els situats als números 12 i 14 del carrer Pedret, construïts als anys cinquanta i ubicats just al peu de la muntanya. En aquests punts ja s’han produït despreniments de roques de grans dimensions, fet que evidencia la gravetat de la situació. Els socialistes alerten que l’envelliment de les malles, sumat a la manca de manteniment de la vegetació, incrementa encara més el perill, ja que les arrels i les branques poden afavorir nous despreniments.
Problemes d’accessibilitat
Més enllà del risc principal, el PSC denuncia altres deficiències que agreugen la situació del barri. Entre elles, la dificultat d’accés per a vehicles d’emergència, ja que en alguns trams de la pujada no poden circular ambulàncies ni camions de bombers. A aquesta problemàtica s’hi suma la manca d’il·luminació en determinades zones, especialment a la part posterior dels edificis, fet que genera inseguretat i dificulta la mobilitat. També es detecten problemes de salubritat derivats de la presència de plagues de rates en finques en estat ruïnós als números 16, 18 i 20 del mateix carrer, amb soterranis abandonats que afavoreixen aquesta situació.
Per al PSC, tots aquests elements evidencien una "manca de manteniment i de planificació que afecta directament la qualitat de vida i la seguretat dels veïns". “El que hem vist a Pedret és la suma de diversos problemes, però n’hi ha un que és clarament prioritari: el risc de despreniments” ha remarcat Esporrín. “Quan hi ha roques de diverses tones que poden caure sobre habitatges, no hi ha marge per a la inacció”, ha apuntat la socialista.
Actuacions urgents i concretes
Davant d’aquesta situació, el PSC reclama al govern municipal una intervenció immediata que inclogui, per una banda, la renovació urgent de les malles de contenció i la revisió integral de la muntanya, i també la neteja i manteniment de la vegetació per reduir el risc de despreniments. Per altra banda, demana la millora de l’accessibilitat per garantir l’entrada de serveis d’emergència, l’adequació de l’enllumenat en els punts més deficitaris, i actuacions sobre les finques en mal estat per evitar plagues i problemes de seguretat-
Els socialistes recorden que la normativa permet tramitar actuacions per via d’urgència quan hi ha risc per a la seguretat de les persones i reclamen que l’Ajuntament actuï amb la màxima rapidesa. “Estem parlant de protegir veïns i veïnes que conviuen cada dia amb aquest risc” ha conclòs Esporrín, i ha afegit que “Girona no es pot permetre esperar que passi un accident per actuar.”
