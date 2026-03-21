Un vehicle bolca a l’AP-7 a Sant Gregori i el conductor acaba al Trueta

Aquest és el segon accident a l'AP-7 en vint dies en el mateix tram, després d'un altre sinistre a Salt en què dues persones van resultar ferides

En l'accident hi han hagut d'intervenir els Bombers. / Bombers de la Generalitat

Jesús Badenes

Sant Gregori

Un vehicle ha bolcat aquest matí a l’AP-7 a l’altura de Sant Gregori i el seu únic ocupant ha estat traslladat a l’hospital Trueta per fer-li una revisió, segons la informació facilitada pels serveis d’emergència. L’avís s’ha rebut a les 6.11 hores del matí al punt quilomètric 60 en sentit França.

Quan els Bombers han arribat al lloc, el conductor ja havia pogut sortir del cotxe i no havia quedat atrapat a l’interior. Segons el relat operatiu, aparentment es trobava bé, però finalment s’ha optat per evacuar-lo al Trueta per comprovar-ne l’estat. Els efectius han redreçat el vehicle i l’han apartat fins al voral, on ha quedat a l’espera de la grua.

L’accident s’ha produït a pocs quilòmetres d’un altre sinistre registrat el passat 1 de març a l’AP-7, al punt quilomètric 63,10, a l’altura de Salt i també en direcció nord. Aquell avís es va rebre a les 17.08 hores d'un diumenge per una topada en què almenys dos vehicles van quedar bolcats i un tercer turisme s’hi va veure implicat.

Dues persones ferides, una atrapada

Segons les primeres informacions policials d’aquell dia, dues persones podien tenir ferides greus. Els Bombers van haver d’excarcerar una de les víctimes, que havia quedat atrapada dins d’un dels vehicles.

L’accident va obligar a deixar només un carril operatiu en sentit Figueres durant gairebé dues hores i va provocar cues de fins a tres quilòmetres a l’accés sud de l’autopista a Girona.

