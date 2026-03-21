Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
L'ordenança municipal detalla que està prohibit alimentar aquestes aus, però ella assegura que desconeixia la normativa
Baixar els gossos a passejar, donar menjar i beure als coloms i, per desconeixença de l'ordenança municipal, acabar sent multada. Això és el que li ha passat a la veïna de Salt Concepció Villalonga i no un ni dos cops, sinó quatre, amb el cost total de les sancions que arriba als 800 euros. No és la primera vegada que passa, perquè tots els ajuntaments tenen prohibit que els ciutadans alimentin els coloms, però sí que és un cas excepcional.
Els fets es remunten a la primavera de 2024, quan la veïna explica que va ser captada per unes càmeres de seguretat i denunciada per algun veí de la zona. Cada dia, baixava els gossos a passejar i voltava per la plaça de la Llibertat. Ho aprofitava també per donar menjar als coloms tot i el cartell que hi ha a la mateixa plaça que ho prohibeix, el qual, Villalonga, assegura no haver-s'hi fixat mai. Això li va valer dues multes de 200 euros cadascuna, tot i que l'import final, en pagar al cap de pocs dies, es va quedar en 160 per multa.
Fa poc, però, ha rebut dues sancions més, també de 200 euros cada una, per donar a beure a aquestes aus. La veïna detalla que, a l'agost de l'any passat, la fonts del municipi no rajaven aigua, i ella va deixar un recipient perquè els coloms poguessin beure. Villalonga afirma que si paga abans d'un cert període les sancions ha de pagar 80 euros menys per cada una.
Ingressos baixos
El problema afegit de Villalonga és que rep un subsidi mensual de menys de 500 euros. Per això, va presentar al·legacions demanant, almenys, poder pagar les multes en quotes fraccionades. En aquestes al·legacions també remarca que no és reincident, que desconeixia l'ordenança i que sempre ha intentat complir amb la normativa local.
L'ordenança detalla que està prohibit donar menjar els coloms perquè "pot provocar una reproducció incontrolada, i els seus excrements poden causar insalubritat i danyar edificis i mobiliari urbà". La infracció pot arribar als 750 euros.
Coloms: sí o no?
Sectors de la població, com ara Concepció Villalonga, està en contra de la persecució dels coloms i procura pel seu benestar. No veu amb bons ulls que aquestes aus siguin capturades a partir d'un sistema de gàbies i posin fi a la seva vida. De fet, Villalonga resguarda a casa seva un colom que es va trobar al carrer en mal estat, i el cuidarà fins que estigui bé.
En canvi, altres veïns són partidaris d'erradicar amb aquesta espècia anomenada també "rates de l'aire". El 2017 l'Ajuntament de Salt va detectar un mínim de deu llocs on s'alimentaven coloms, i va iniciar una campanya per acabar amb aquesta pràctica. L'estiu de l'any passat l'Associació de Veïns de la Massana va denunciar que alguns veïns alimentaven aquests ocells, amb fotografies on es veu a gent donant menjar a coloms, i aus menjant grans quantitats de pa. "Aquesta pràctica ens perjudica a tots", detallaven a les xarxes socials.
