L'Hospital Trueta reuneix un miler de persones a la cursa solidària del 70è aniversari
Pol Peña i Alba López han estat els primers classificats en la cursa de 10 quilòmetres de l'esdeveniment que serveix per recpatar fons pels projectes assistencials del centre sanitari
La cursa i marxa solidària del 70è aniversari de l’Hospital Trueta ha reunit aquest diumenge 943 inscrits a Girona, segons ha informat el mateix centre. La sortida i l’arribada s’han situat davant de l’hospital, a l’avinguda de França, en una jornada que ha aplegat més d’un miler de persones entre participants i acompanyants. Els fons recaptats es destinaran, segons el Trueta, a projectes assistencials vinculats a l’atenció centrada en la persona.
La prova s’ha desplegat amb dos recorreguts, de 10 i 5 quilòmetres, pensats tant per a corredors com per a caminants. El circuit ha passat per la via verda de Sant Ponç, el parc de les Ribes del Ter, la passera de Fontajau, la Devesa, la zona de la Copa i el pont de Pedret, a més de diversos trams fluvials del Ter i l’Onyar.
La sortida de la cursa llarga s’ha donat a les 10.00 hores i, cinc minuts després, ha arrencat la de 5 quilòmetres. Abans, l’ambient a la plaça d’accés principal del Trueta s’ha omplert amb la música de DJ Momo i la batucada dels Diables de l’Onyar.
La gerent del centre, Àngels Morales, ha vinculat la resposta de la jornada amb el pes del Trueta a les comarques gironines. “La gran participació reflecteix el vincle del Trueta amb el territori”, ha destacat, segons recull l’hospital. Morales també ha subratllat que l’acte volia obrir la commemoració dels 70 anys a la ciutadania.
Pol Peña i Alba López, primers a la cursa de 10 quilòmetres
Pel que fa a la part competitiva, els premis de la cursa de 10 quilòmetres s’han lliurat cap a les 11.45 hores. En categoria masculina, el primer classificat ha estat Pol Peña, amb un temps de 36 minuts i 27 segons, seguit de Guille Cortijo i Marco Fernández. En categoria femenina, la victòria ha estat per a Alba López, que ha aturat el cronòmetre en 43 minuts i 56 segons. Darrere seu han acabat Natàlia Ramon i Berta Oliveras.
La resta de participants han anat entrant de manera progressiva a meta, on s’ha habilitat un punt d’avituallament amb fruita i aigua. També s’hi han ofert sessions de fisioteràpia a càrrec d’estudiants de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES).
El 13 d’abril, acte central del 70è aniversari
La cursa forma part del programa d’actes del 70è aniversari del Trueta, que es desenvoluparà durant tot aquest 2026. La pròxima cita destacada arribarà el 13 d’abril a l’Auditori Palau de Congressos de Girona, coincidint amb la data d’inauguració oficial de l’hospital l’any 1956. Segons el centre, el cirurgià jubilat i exdirector mèdic Josep Roig hi repassarà set dècades d’història del Trueta.
Més endavant, el 24 d’octubre, el centre preveu una jornada de portes obertes coincidint amb les Fires de Sant Narcís. Això vol dir que el Trueta vol aprofitar l’aniversari per treure l’activitat assistencial al carrer i reforçar el contacte amb la ciutadania, més enllà de l’àmbit estrictament sanitari.
