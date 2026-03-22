Bescanó celebra la 29a Fira de l'Embotit amb èxit matinal, malgrat la pluja de la tarda
La veterana mostra gastronòmica de Bescanó, amb el parc Lluís Vigué i el Barri Vell com a epicentre, ha ofert als assistents embotits, menjar artesà i molta activitat cultural
Bescanó ha tornat a viure aquest diumenge una de les cites més reconeixibles del seu calendari amb la 29a Fira Gastronòmica de l’Embotit, repartida entre el Barri Vell i el parc Lluís Vigué. Al matí, afavorida pel bon temps, la jornada ha tingut un ritme sostingut, i després de dinar els aparcaments encara continuaven plens.
La pluja a partir de les 16.30 hores ha acabat alterant el tram final del programa, però no ha esborrat del tot l’ambient d’una fira que, per trajectòria i edició, ja es pot considerar veterana.
La jornada s’ha mogut pel recorregut habitual: primer el parc Lluís Vigué, després el carrer de les parades d’embotit i menjar artesà, la visita a la Mostra d’Art Contemporani Emergent de Bescanó (MACEB) i el retorn cap a l’entorn del parc.
Olor de fira
Al matí, el carrer feia aquella olor de fira que barreja planxa, embotit i passeig llarg, amb gent aturant-se a comprar, a mirar i a deixar passar l’estona. La 29a edició ha tornat a situar la cita al Barri Vell i al parc Lluís Vigué, dos espais que continuen centrant el cor de la jornada.
Al parc, el moviment s’ha repartit entre les activitats del matí i l’anada i vinguda de gent abans d’entrar al tram de parades. La mostra de talla de fusta dels alumnes del taller de l’Ateneu, el torneig ultraràpid de botifarra i la matinal de Scrabble en català han ajudat a fer més llarg el recorregut i a donar aire de diada completa a una fira que no viu només del tast.
Després, el pas cap al Barri Vell tornava a portar el protagonisme als embotits, a les bosses que s’omplen a poc a poc i a les converses curtes davant de cada taulell.
La MACEB, un atractiu extraordinari
Una de les imatges més concretes del dia s’ha trobat davant de l’església de Sant Llorenç, on s’ubica la parada d’en Pep, d’Embotits Vilanova. Segons ha explicat, aquest any hi ha tingut més vendes que en altres edicions, tot i que la sensació d’afluència era semblant.
A pocs metres, dins la mateixa església, s’hi ha tornat a instal·lar la MACEB, integrada un any més dins el recorregut de la fira.
L’Estel, alumna de 3r d’ESO de Bescanó i voluntària en les tasques de vigilància i guiatge de la mostra, tenia la impressió que hi havia anat força gent i que l’exposició s’havia convertit en una parada més dins la visita a la fira.
La tarda, però, ha canviat de to. A partir de dos quarts de cinc de la tarda ha començat a ploure i això ha tingut una conseqüència directa en el programa: l’audició de sardanes ha quedat cancel·lada.
Aguantar fins que arribi la pluja
Malgrat l’amenaça de pluja després de dinar, el carrer de les parades s’havia tornat a omplir a poc a poc, amb aquell degoteig de gent que entra, surt, s’atura una estona i allarga la jornada fins on el temps ho permet.
Amb el Barri Vell, Sant Llorenç i el parc Lluís Vigué convertits un any més en els tres punts forts del recorregut, Bescanó ha tornat a sostenir una fira que ja forma part del paisatge comarcal de Girona.
La pluja ha obligat a retallar el final, però no ha desfet la sensació d’una jornada prou arrelada per mantenir el pols fins a la tarda.
