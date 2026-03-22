Set atesos en l’incendi d’un comptador en un edifici de Font de la Pólvora
Els Bombers de la Generalitat van extingir les flames en un comptador elèctric a Girona i van revisar l'edifici per descartar més riscos, després de l'atenció mèdica a set persones
Un incendi en un comptador a l’entrada d’un edifici del carrer de l’Avellaner, a Girona, ha deixat set afectats aquest diumenge de matinada. L’avís s’ha rebut a les 05.10 hores a través del 112 i el SEM ha atès totes les persones al mateix lloc, on han estat donades d’alta in situ. El foc ha obligat els Bombers a revisar tant l’escala com els habitatges de la finca.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’incendi ha cremat un comptador situat a l’entrada de l’immoble. La intervenció s’ha fet al sector de Font de la Pólvora, en un punt on l’afectació inicial del foc ha obligat a comprovar l’estat de tota la finca abans de donar el servei per tancat.
Després d’extingir les flames, els efectius han revisat l’escala i també els habitatges de l’edifici per descartar més risc a l’interior. Aquest detall concreta l’abast de la incidència: el foc s’ha originat a l’accés de la finca, però la resposta d’emergència s’ha estès a tot l’immoble per assegurar que no hi hagués més afectació.
El SEM envia quatre ambulàncies
Pel que fa al dispositiu sanitari, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha informat que ha atès set persones. Totes han estat donades d’alta in situ, sense trasllats, en un operatiu en què s’hi han activat quatre ambulàncies.
La clau és aquesta xifra: set persones ateses en un incendi que, en origen, afectava un comptador. Això vol dir que, més enllà del focus inicial, la situació ha requerit una resposta ràpida i una revisió completa de la finca per garantir la seguretat dels veïns.
L’incendi ha quedat limitat al punt d’accés de l’edifici del carrer de l’Avellaner, però la intervenció no s’ha donat per acabada fins que els equips d’emergència han comprovat l’escala i els pisos. Finalment, la companyia elèctrica ha pogut tancar un nou episodi de problemes amb la llum a Font de la Pólvora.
