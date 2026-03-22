Salven un gos atrapat en una bassa enfangada de Sant Gregori
Els Bombers van intervenir dissabte a Sant Gregori per salvar l'animal del fang, una operació que va requerir una escala
Els Bombers van rescatar dissabte a la tarda un gos que havia quedat atrapat al fang en una bassa de Sant Medir, al terme de Sant Gregori. L’avís es va rebre a les 15.47 hores i la intervenció es va resoldre sense danys per a l’animal, que va poder tornar amb els seus propietaris.
Segons la informació facilitada pels Bombers, el gos havia quedat immobilitzat dins el fangar i no podia sortir-ne pels seus propis mitjans. La clau de l’actuació va ser poder arribar fins al punt exacte on es trobava l’animal en una zona enfangada que en dificultava l’accés.
Per fer-ho, els efectius van col·locar una escala que els va permetre acostar-se fins a la bassa. Un cop a tocar del gos, el van ajudar a sortir del fang i el van deixar sa i estalvi amb els seus propietaris.
La intervenció es va tancar sense més incidències. El servei deixa una actuació poc habitual al Gironès, resolta amb una maniobra senzilla però efectiva en un punt concret de Sant Medir.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Una veïna de Salt multada amb 800 euros per donar menjar i beure a coloms
- Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- Els contractes de lloguer s’enfonsen un 39% en cinc anys a Girona i el sector alerta que trobar pis és 'gairebé impossible
- La Generalitat tallarà tots els pins de la pineda de l’escola Annexa de Girona per garantir la seguretat
- Els Mossos atribueixen a una parella de Rubí el robatori de 71 mòbils a Salt i altres municipis