Un terç dels regidors de l’Ajuntament de Salt ha deixat el càrrec
Set dels vint-i-un electes han plegat i quatre dels cinc grups han hagut de fer substitucions
L’Ajuntament de Salt està vivint una legislatura amb una notable renovació en la composició del ple. Des de les eleccions municipals del maig del 2023, set dels vint-i-un regidors inicialment escollits han renunciat al seu càrrec, i quatre dels cinc grups polítics representats al consistori han hagut de recórrer a substitucions. Només Vox manté intacta la seva representació original.
El canvi més rellevant ha estat el d’Esquerra Republicana. Jordi Viñas, que encapçalava la llista i exercia com a alcalde, va anunciar la seva marxa el desembre del 2024. Tot i deixar el consistori, Viñas continua com a diputat al Parlament de Catalunya. En el seu lloc va assumir l’alcaldia la número dos de la llista, Cristina Alarcón. Per cobrir la vacant que deixava Alarcón al ple, va entrar com a regidora Regina Bover.
El grup de Junts per Salt ha acumulat dues baixes. Robert Fàbregas, número u de la llista i portaveu del grup, va plegar a finals del 2023 per motius personals. No era el seu primer pas per la política local: havia estat regidor entre el 2003 i el 2015 i, en aquesta legislatura, s’havia fet càrrec de l’àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones. El seu lloc el va ocupar Fanny Carabellido. Pocs mesos després, a la tardor del 2024, Mireia Valentí també va renunciar a l’acta. Valentí, que feia poc havia estat mare, va al·legar un canvi en les seves circumstàncies laborals que li impedia dedicar al càrrec el temps que considerava que mereixia. La va substituir Judit Dalmau, sisena de la llista a les eleccions. Amb aquests dos canvis, Junts ha renovat la meitat de la seva representació al ple.
Els socialistes també han fet dues substitucions. La primera va ser la d’Ángeles Gemma Núñez, que va deixar el càrrec per motius professionals. El seu lloc al ple el va ocupar Ivan Rodríguez. La segona baixa va ser la de Lluïsa Blanch, que el febrer del 2024 va deixar el consistori per representar els socialistes gironins al Senat. Blanch havia estat regidora des del 2019. El seu relleu va ser Lovepreet Singh Kaur, el setè de la llista.
Per la seva banda, la CUP ha viscut una renovació total dels seus dos representants originals. Cris Sibina va renunciar a l’acta en el ple d’abril del 2024 i va ser substituïda per Roger Bigas. I, darrerament, en el ple de març del 2026 ha estat Àlex Sarrado, portaveu del grup i també conseller comarcal al Gironès, qui ha anunciat que deixa el càrrec. Sarrado ha al·legat un canvi recent en la seva situació laboral que li comporta menys disponibilitat i ha volgut subratllar que fa el pas «per responsabilitat amb el projecte i amb la institució». En el proper ple serà investida com a nova regidora Marta Guillaumes, qui ja havia ocupat aquesta posició fa uns anys.
Malgrat aquest volum de canvis, la correlació de forces al ple no s’ha alterat. Tot i això, la fotografia actual del consistori ja s’assembla poc a la que va sortir de les urnes el maig del 2023. La legislatura, almenys en la composició del plenari, ha estat marcada fins ara per un moviment constant.
