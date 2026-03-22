La UdG puja en el rànquing mundial de química i se situa en la posició 360 segons U S News & World Report
El centre gironí també figura en llistats d'Oncologia, Medi Ambient i Ecologia, entre altres disciplines, segons la classificació de la revista nord-americana
La Universitat de Girona destaca en l'apartat de química en l'actualització d'aquest curs, 2025-2026, del rànquing que des de fa onze anys dur a terme la revista nord-americana U.S. News & World Report publicada a Washington. El llistat inclou 2.250 universitats, i la UdG és ocupa la posició 360 en química, mentre que el curs passat, 2024-2025 era la 380. La puntuació també és superior: dels 54,6 punts sobre cent ha passat a 55,8.
Per elaborar la classificació, el mitjà nord-americà té en compte diferents criteris que analitzen el rendiment acadèmic en la recerca i la reputació global i regional de cada universitat. En química, institució gironina destaca en reputació regional de recerca, on se situa la posició 130, mentre que en reputació global és la 207.
Tot això fa que sigui la novena millor d'Espanya en química (de les 37 analitzades). La primera és la Universitat del País Basc, mentre que escala mundial la primera és la Universitat de Tsinghua (Xina) que, en aquest apartat, té una puntuació perfecta de 100 punts. Cal tenir en compte que la revista ha inclòs 62 universitats espanyoles, tant públiques com privades, en el rànquing general, però no totes estan en el llistat dividit en matèries. En el de química, per exemple, s'han avaluat 1.500 centres.
La 933 del món
En el global del rànquing, la UdG té una puntuació de 41,9, menys que el curs passat quan en tenia 45,2. Això ha fet que passés de la posició 872 del món a les 933 d'aquestes més de 2.200 universitats analitzades. A escala europea és la 327 (l'any passat era la 315) i en l'àmbit estatal és la 24. La primera del món és la Universitat de Harvard, igual que l'any passat, amb una puntuació perfecta de cent. La segona és l’Institut Tecnològic de Massachusetts i, la tercera, la Universitat de Stanford. Cal mirar a la quarta plaça, així, per trobar el primer centre europeu, que és la Universitat d’Oxford.
Mentrestant, la millor d'Espanya és la Universitat de Barcelona (que és la 82 a escala global) amb una puntuació de 72,4. La segona millor de l’estat segons aquest mitjà és la Universitat Autònoma de Barcelona (130 del món amb 67,6 punts) i la tercera és la Universitat de València (261 del món amb 60,3 punts).
Sis apartats
Més enllà de la classificació general, la U.S. News & World Report fa el llistat d'una cinquantena d'apartats, tot i que no s'inclouen totes les institucions dins cada un. En aquest cas, la UdG ho fa en sis, mentre que l’any passat ho feia en quatre: química, medi ambient i ecologia, Ciències Socials i Salut Pública i Medicina Clínica.
A part de química, el centre gironí també està dins del llistat d'Oncologia i Medi Ambient i Ecologia. En aquests dos apartats és la 430 a escala global. Per altra banda, és la 648 del món en Ciència Vegetal i Animal, i la 794 en Medicina Clínica. Finalment, ocupa la posició 1.163 en Enginyeria.
- Les 5 despeses que gairebé ningú sap que es poden desgravar a la Renda 2026
- El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser detecta dues espècies de ratpenats amenaçades
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Viure amb 1.000 euros al mes: la jubilació que obliga a comptar cada cèntim
- Una pastisseria de Girona, premi al millor xuixo del món 2026
- Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps