El consum domèstic i municipal d’aigua a Girona se situa en mínims històrics
Entre 2021 i 2024 la xifra baixa un 12% a les llars per la sequera, i gairebé un 100% en els equipaments
El consum mitjà per habitant i dia va ser de 131,79 litres
El consum d’aigua a la ciutat de Girona es va situar en mínims històrics segons les dades actualitzades recentment per l’Observatori de l’Ajuntament, que són de 2024. En el portal es pot observar com es recullen dades del consum d’aigua des de 2009 i, fa dos anys, es va arribar a xifres mínimes en el consum d’aigua domèstica i també en la destinada a usos municipals. Cal recordar que el 2024 s’estava en període de sequera i, tot apunta, que aquest descens en el consum d’aigua estaria relacionat amb les restriccions.
El 72% del total de metres cúbics d’aigua consumits a la ciutat durant el 2024 va ser provinent del consum domèstic en una xifra que, en els últims anys, rondava el mateix percentatge. Tanmateix, el consum va baixar gairebé un 12% entre 2021, any anterior a l’inici de la sequera, i 2024, registrant 3.778.778 metres cúbics consumits. El 2021 es va arribar al rècord de 4.292.145 metres cúbics consumits domèsticament. El període de sequera va començar el 2022, quan el consum domèstic va baixar fins als 4.091.433 metres cúbics de consum, mentre que l’any següent també va baixar, lleugerament, fins als 4.009.772.
Quant al consum domèstic per habitant, el 2024 també es va arribar a la xifra més baixa des de 2009, amb un consum mitjà de 34,65 metres cúbics per habitant. La xifra més alta en aquest cas és la de 2009 (43,64). El consum domèstic d’aigua i dia també va arribar a xifres mínimes fa dos anys, situant-se en 131,79 litres de mitjana, disminuint considerablement els registres de 2023 (142,73).
Per barris, destaca que a Mas Xirgu es van consumir 157,4 metres cúbics d’aigua per habitant de mitjana al llarg de 2024. Des de 2016, aquest sector de la ciutat ha dominat la classificació històrica superant els 100 metres cúbics per habitant. La resta de barris estan entre els 51,4 i els 14,1. Els sectors que més van consumir el 2024, a part de Mas Xirgu, van ser el Pla de Campdorà (51,9), Montjuïc (44), Palau (41,9) i el Mercadal (49,8). Mentrestant, els que menys van ser el Barri Vell (24,9), Domeny Sud (23,3), Font de la Pólvora (20,8) i les Pedreres (14,1). Aquest últim barri sempre ha estat a la cua del llistat, sempre per darrere d’una mitjana de 15 metres cúbics d’aigua consumits per habitant anualment des de 2010.
Usos municipals
Igual que el consum d’aigua domèstica, el 2024 també va arribar a mínims històrics el consum d’aigua destinat a usos municipals. Va ser de 138.891 metres cúbics, amb una davallada de gairebé el 100% des de 2021, any anterior a l’inici de la sequera, quan el consum va ser de 271.723 metres cúbics. El 2023 el consum va ser de 197.953 metres cúbics anuals.
El descens més notable es va produir en el reg i manteniment de jardins de la ciutat. El 2021 es van consumir 147.089 metres cúbics anuals en aquest sentit, mentre que el 2024 en van ser 34.211. També va baixar el consum en els equipaments municipals, de 134.277 el 2022 a 102.429 dos anys més tard.
Consum total
En canvi, el consum total no ha registrat la xifra mínima rècord, però s’hi ha quedat molt a prop. El registre històric més baix és de 5.218.919 metres cúbics el 2014, mentre que el 2024 se’n van registrar 5.245.300, malgrat i tenir els nombres més baixos en consum domèstic i municipal.
Tot això, perquè el consum pel que fa a les activitats econòmiques no ha disminuït malgrat la sequera. El 2021 es van consumir 1.139.146 metres cúbics d’aigua i el 2024 en van ser 1.326.785. Sí que el 2022 (1.431.069) i el 2023 (1.391.880) la xifra va ser superior que fa dos anys. L’últim apartat que es té en compte per comptar el consum total és el d’escomeses privades d’incendis, que el 2024 va registrar un consum de 846 metres cúbics, inferior als més de 2.000 consumits el 2021 i 2022.
Subscriu-te per seguir llegint
