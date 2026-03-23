Els gironins ja poden tornar a utilitzar la deixalleria de Sarrià de Ter

No estava disponible des de feia deu dies per dificultats tècniques vinculades al servei de residus de l'Ajuntament de Girona

La deixalleria de Sarrià de Ter, en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Girona

Els veïns de Girona ja poden tornar a fer ús, a partir d’aquest dilluns, de la deixalleria de Sarrià de Ter en el seu horari habitual de dilluns a dissabte. El servei no estava disponible de forma temporal des del passat 13 de març per "dificultats tècniques vinculades al servei de residus de l’Ajuntament de Girona" i no s'esperava que estigués resolt fins a l'estiu.

Finalment, la incidència s'ha resolt en pocs dies. Mentrestant, els veïns també podien continuar fent ús de la deixalleria de Mas Xirgu i de la xarxa de deixalleries mòbils.

La sortida temporal de Girona del conveni va obligar a la resta de municipis que compartien la instal·lació a reorganitzar-ne el funcionament. Els ajuntaments de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Medinyà i Cervià de Ter van acordar mantenir en marxa la deixalleria, però amb un nou horari reduït per garantir-ne la viabilitat econòmica sense repercutir el cost als veïns, fet que també va acabar tenint conseqüències laborals en tres treballadors. Segons la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), van veure reduïda la jornada en un 33% i, en conseqüència, també el sou.

